Европейская пошлина CBAM вытесняет украинскую металлургическую продукцию с рынка ЕС

С 1 января в Европейском Союзе полноценно заработал механизм CBAM - углеродная пошлина на импорт продукции с высокой CO₂-интенсивностью. Несмотря на полномасштабную войну, Украина не получила отсрочку, хотя имеет на это все основания. И это уже привело к потере клиентов и сокращению производства на отечественных металлургических предприятиях, пишет Delo.ua. Поэтому бизнес призывает правительство усилить переговоры с Еврокомиссией, и добиться отсрочки.

В комментарии изданию генеральный директор АрселорМиттал Кривой Рог Мауро Лонгобардо сообщил, что из-за CBAM дополнительная стоимость доступа на рынок ЕС для продукции предприятия составляет $60–90 за тонну. Реакция рынка была мгновенной - все европейские клиенты прекратили заказы.

"Мы потратили три года на формирование наших позиций в Европе как замену других рынков, потерянных из-за войны. Но теперь, в результате этого решения, экспорт 1,25 млн тонн, запланированный на 2026 год не состоится. А это почти половина годового производства", - подчеркнул Лонгобардо.

Несколько дней назад, 26 января компания была вынуждена закрыть блюминговый цех – из-за действия CBAM и высоких цен на электроэнергию. Работа производства на минимальном уровне может привести к цепной остановке других переделов, простой персонала и дальнейший рост себестоимости продукции.

"Это происходит на фоне высоких цен на электроэнергию и военных убытков - несмотря на более $1 млрд поддержки со стороны материнской компании. Нам срочно нужна поддержка правительства в виде справедливо регулируемой цены на энергоносители", - добавил он.

В пресс-службе компании Метинвест подтвердили, что CBAM существенно усложнил импорт украинской продукции в ЕС, создав дополнительные административные и финансовые барьеры. При этом цена CBAM-сертификатов на первый квартал 2026 года до сих пор неизвестна.

"Чтобы сохранить присутствие на ключевых европейских рынках, группа была вынуждена перестроить процессы и адаптироваться к рискам CBAM. Основная проблема в том, что украинская промышленность из-за войны находится в значительно худших условиях, чем любой другой экспортер в ЕС", - говорят в компании.

В Метинвесте также обращают внимание, что крупные мировые производители стали могут переориентировать продукцию с более высокой углеродной интенсивностью на третьи рынки, поставляя в ЕС более "чистую" продукцию. Украинские компании такой гибкости не имеют - из-за критической зависимости от европейского рынка и отсутствия альтернативных производственных мощностей.

По оценкам Федерации работодателей Украины, действие CBAM может стоить Украине до $3,6 млрд экспорта в год. Уже в первый год ВВП может сократиться на 4,8%, а потери занятости - достичь десятков тысяч рабочих мест. Бизнес предупреждает: без особого подхода к Украине CBAM рискует углубить деиндустриализацию и ослабить экономику в условиях войны.

Как известно, в новом предложении Еврокомиссии по усилению механизма CBAM до сих пор не предусмотрено исключения для Украины, несмотря на войну. В ЕК заявили, что влияние CBAM на украинскую экономику будет "минимальным", но эксперты назвали такие оценки "оторванными от реальности" - ведь CBAM-товары обеспечивают около 2% украинского ВВП. Также ЕС не учел, что 81% украинского экспорта стали идет именно в Евросоюз, а конкуренция с Китаем уже вытеснила украинскую продукцию со многих рынков. Введение CBAM без исключений может резко снизить конкурентоспособность украинской металлургии – а она дает 7,2% нашего ВВП.