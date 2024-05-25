'Это все должны понимать': тариф на свет нужно поднять из-за критической ситуации в энергетике в результате обстрелов, – нардеп

Тариф на электроэнергию для населения необходимо поднять из-за абсолютно критической ситуации в энергетике, возникшей вследствие массированных ударов по энергосистеме.

Об этом заявил народный депутат из фракции "Голос" Андрей Осадчук на телеканале "Прямой".

"Решение о поднятии тарифов будет точно принято на следующей неделе. То есть это не что-то такое абстрактное, это точно произойдет на следующей неделе. Это продиктовано тем, что у нас абсолютно критическая ситуация в энергетике. Это все должны понимать", – сказал он.

Нардеп пояснил, что сейчас тариф на электроэнергию экономически не обоснован и ниже себестоимости производства электричества.

В то же время в результате разрушений в энергетике нужно ремонтировать поврежденное оборудование и строить новую генерацию взамен разрушенной.

"Еще раз, есть риск того, что у нас будет такая зима, которой не было еще до этого. Мы в принципе, эту последнюю зиму проскочили. Вспомните, как минимум городу Киеву драмы не было никакой ни с теплом, ни с энергетикой. Поэтому ситуация очень сложная", – подчеркнул Осадчук.

Ранее заместитель министра энергетики Николай Колесник заявлял, что благодаря пересмотру тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей украинская энергосистема получила 3 ГВт мощностей.