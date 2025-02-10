'Это повлияет на долги в энергетике': Кучеренко раскритиковал 'Нафтогаз' из-за импорта дорогого газа

Из-за плохого планирования "Нафтогаза" Украина вынуждена закупать газ зимой, когда его стоимость завышена. Это может критически отразиться на ситуации с долгами на энергетическом рынке Украины.

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Об этом заявил глава временной следственной комиссии Верховной Рады по ценообразованию в энергетике и народный депутат от фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко.

"Весь прошлый год мы слышали заявления руководителя "Нафтогаза" тогдашнего о том, что абсолютно хватает украинского газа для Украины для прохождения отопительного сезона, что импорта никакого не нужно. И возникает вопрос, так как же так произошло, что летом не закачивали, потому что была одна цена, а сейчас по импорту покупаем, когда другая цена? Понятно, что это отразится на финансовом состоянии, понятно, что на остатках в хранилищах отразится", – сказал он.

Кучеренко подчеркнул, что это также повлияет на ситуацию с долгами по энергетике и компенсациям.

Он подчеркнул, что хранилища газотранспортной системы должны быть выведены вне политики и коммерции.

Ранее экономист Алексей Кущ заявил, что манипуляции "Нефтегаза" с продажей газа коммерческим компаниям летом и отсутствие стратегического планирования привели к серьезному дефициту ресурса зимой и проблемам для всей страны.