Мощные международные инвестиции – единственный способ поддержать украинскую экономику и общество в условиях войны - Помпео

Западные союзники Украины должны помочь ей победить в войне и поддержать экономическое восстановление и рост мощными инвестициями — об этом пишет в своей колонке для Tagesspiegel эксгоссекретарь США Майк Помпео, ныне входящий в совет директоров глобального телеком-оператора VEON и его украинского актива — Киевстар.

"США и Германия лидируют в мире по объемам военной поддержки Украины. Вместе с институтами ЕС мы взяли на себя жесткое обязательство поддерживать героическую оборону Украины против российской агрессии. Мы можем сделать еще больше, поощряя прямые иностранные инвестиции в Украину для удовлетворения самых неотложных потребностей", — пишет Помпео.

Он напоминает слова Министерства экономического сотрудничества и развития Германии Свеньи Шульце о том, что для достижения экономического роста и восстановления Украины одних государственных денег будет недостаточно – должны быть привлечены частные инвесторы.

Именно поэтому Украина должна работать над созданием благоприятного инвестиционного климата, отмечает Помпео: "Очень важно, чтобы эта война была выиграна не только на линии фронта. Украина должна иметь возможность поддерживать внутреннюю инфраструктуру и экономику. Украине нужен инвестиционный климат, который будет поощрять больше частных инвесторов вкладывать свой капитал в восстановление разрушенной страны, чтобы оправиться от этой войны".

Помпео отметил, что гордится своей ролью в привлечении инвестиций в экономику Украины, занимая должность члена Совета директоров VEON - компании, акции которой котируются на американской и европейской фондовых биржах. VEON является владельцем компании "Киевстар" – крупнейшего в Украине поставщика телекоммуникационных и цифровых услуг. На международной конференции по восстановлению и восстановлению в Берлине VEON и Киевстар представили пакет инвестиций в размере 1 млрд долларов, которые будут вложены в развитие и восстановление цифровой инфраструктуры Украины в течение пяти лет (с 2023 по 2027 гг.)

Такая поддержка со стороны западного частного сектора сейчас должна быть направлена в Украину, чтобы она могла восстановиться и процветать. Это единственный способ поддержать украинскую экономику и общество в условиях войны. В то же время эти инвестиции создают фундамент, который позволит украинской экономике выйти на новый уровень сразу после окончания войны", — пояснил Помпео.

По его убеждению, экономическая мощь Украины – это ее стратегическое преимущество в сфере безопасности.

"Сотрудничая с украинским руководством в поиске правильного сочетания правительственных политик и инициатив и поддерживая эти усилия большими прямыми инвестициями со стороны частного сектора, мы можем преодолеть видение Путина и создать лучшее будущее для Украины и Европы", - пояснил он.

Как исторический пример удачного экономического роста, Помпео привел опыт Германии после второй мировой войны. По его мнению, германский народ добился успеха в восстановлении своего государства по двум причинам. Первая – его политические руководители создали благоприятные условия для свободной рыночной экономики, таким образом поощряя германскую изобретательность и развитие промышленности страны. Вторая – Германия была открыта для широких прямых иностранных инвестиций, которые помогли ее отраслям стать мировыми лидерами.

"Сегодня, когда война в Украине идет уже третий год, Америка и Европа должны вернуться к этому проверенному подходу. Они должны попытаться восстановить и укрепить Украину посредством мощных прямых иностранных инвестиций. Я уверен, что ресурсы и таланты украинского народа в сочетании с разумной государственной политикой, проводимой украинским руководством, могут принести сегодня такой же успех, какого мы достигли вместе после Второй мировой войны", — считает Помпео.

Он заверил, что Америка и Европа заинтересованы в победе Украины и достижении долгосрочного экономического успеха. Ведь политика российского лидера направлена не только на уничтожение Украины, но и подрыв трансатлантической безопасности и экономических основ, которые десятилетиями обеспечивали мир и процветание Европе.