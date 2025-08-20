В Британии объявили новые санкции из-за помощи России: полный список

Великобритания ввела санкции против компаний и криптопроектов, причастных к схемам обхода международных санкций, которые ввели против России из-за ее агрессии в отношении Украины. В черный список попали три физических лица и пять компаний.

Об этом сообщили на сайте правительства Соединенного Королевства. В частности, санкции наложили на такие компании:

Grinex;

Tengricoin;

Old vector;

Altair Holding (Люксембург);

ООО "Капитал Банк Центральной Азии".

Также в черный список внесли директор "Капитал банка" Кантемира Чалбаева, а также гражданина Киргизии Жанышбека уулу Назарбека и россиянина Леонида Шумакова. Как отмечается "Капитал банк" используется для оплаты военных товаров для РФ.

По данным британского МИД, криптовалютные биржи Grinex и Meer входят в инфраструктуру подкрепленного рублем виртуального токена A7A5, который создали специально для обхода западных санкций. Через него за последние 4 месяца на специализированную криптобиржу перевели $9,3 млрд.

"Если Кремль думает, что сможет скрыть свои отчаянные попытки смягчить удар наших санкций, отмывая транзакции через сомнительные криптосети, он глубоко ошибается. Эти санкции усиливают давление на Путина в критический момент и подавляют незаконные сети, используемые для направления денег в его военную казну. Вместе с нашими союзниками мы будем продолжать поддерживать возглавляемые США усилия, направленные на прекращение этой незаконной войны и обеспечение справедливого и прочного мира", – заявил министр санкций Стивен Даути.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина приняла закон и обновила Государственный реестр санкций, чтобы под ограничения могли попадать не только люди или компании, но и суда и самолеты с детальными идентификационными данными. Совет национальной безопасности и обороны Украины обязал модернизировать Реестр, чтобы эффективно отслеживать и блокировать такие объекты. Отмечается, что это еще один шаг к тому, чтобы перекрыть России "серую" экономику.

