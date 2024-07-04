Энергосообщество рекомендовало отменить прайс-кепы на энергорынке Украины
Секретариат Энергетического Сообщества выступает за отмену ценовых ограничений (прайс-кепов. – Ред.) на рынке электроэнергии Украины.
Об этом в интервью заявил директор Секретариата Энергетического Сообщества Артур Лорковски.
"Дискуссия об отмене предельных цен длится давно, и это предложение и совет Energy Community, чтобы полностью перейти на рыночные условия", – сказал он.
Лорковски объяснил, что для того чтобы это сделать безопасно, прайс-кепы нужно отменять вместе с имплементацией закона о REMIT.
"Необходимое для этого законодательство должно быть принято до конца 2023 года. Сейчас Украина существенно задерживается в этом процессе, поэтому мы призываем органы власти принять необходимое законодательство как можно скорее. Желательно – до середины сентября", – подчеркнул он.
Ранее заместитель директора по исследованиям DiXi Group Богдан Серебренников заявлял, что отмена действующих в Украине прайс-кепов – одна из ключевых предпосылок для объединения украинского и европейского энергорынков.