Энергетическое сообщество предупредили об угрозе коллапса в энергетическом секторе Украины

Растущая задолженность госпредприятия "Гарантированный покупатель" перед поставщиками электроэнергии для населения (поставщиками универсальных услуг, ПУП – Ред.) создает риск коллапса в секторе электроэнергетики.

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Об этом говорится в сообщении Energy Club.

"После встречи с представителями USAID, Энергетического Сообщества и поставщиками универсальных услуг, крупнейшее в Украине бизнес-сообщество энергетических компаний – Energy Club, выразило обеспокоенность растущей задолженностью ГП "Гарантированный покупатель" перед ПУП. Ситуация может привести к угрозе коллапса тотальных неплатежей Украины", – говорится в сообщении сообщества.

В своем обращении Energy Club отмечает, что в Украине обостряется проблема роста задолженности населения за потребленную электрическую энергию.

В частности, установленные постановлением Кабинета Министров ограничения запрещают прекращать предоставление коммунальных услуг из-за невыплаты или неполной оплаты, что создает серьезные трудности для поставщиков энергии.

"Это, в свою очередь, приводит к увеличению дебиторской задолженности", – добавили в Energy Club.

Отмечается, что столкнувшиеся с недостаточным финансированием и ростом задолженности ПУПы оказываются на грани банкротства. Чтобы решить эту проблему, Energy Club призывает к неотложным действиям, включая введение частичной бюджетной поддержки для ПУПов, или, если это невозможно, отмена ПСО.

"Energy Club надеется на продуктивный диалог и сотрудничество с USAID и Энергетическим Сообществом по решению этой критической ситуации на рынке электроэнергетики Украины", – подытожили в сообщении.

Ранее поставщики электроэнергии для населения жаловались на нехватку средств.