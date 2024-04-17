Энергетическая независимость Украины является значительным вкладом в безопасность Европы – президент американской Vorex Федор Закусило

В неопределенном ландшафте геополитической борьбы и энергетической незащищенности Украина является свидетельством трансформационной силы устойчивости и решительности, а ее энергетическая независимость является одним из ключевых факторов защиты от вторжения России.

Об этом в своей колонке для издания RealClearEnergy пишет основатель и президент американской компании из штата Пенсильвания Федор Закусило.

"Усилия Украины по достижению энергетической безопасности являются результатом десятилетней борьбы, которая началась с раннего вторжения России в страну в 2014 году. Украина, имеющая одни из самых больших запасов природного газа в Европе, однако, в значительной степени возлагалась на Москву в то время для своих энергетических нужд. Но с военными действиями пришла решительность. Сегодня украинский энергетический рынок трансформирован: полностью интегрирован с рынками природного газа и электроэнергии Европы, охватывает европейские энергетические стандарты и правила, а также полностью независим от России", – отмечает Федор Закусило.

Президент Vorex отметил потенциал Украины по наращиванию объемов экспорта природного газа в европейские страны после завершения войны.

"Я верю, что когда военные действия прекратятся, у Украины будут хорошие возможности для экспорта природного газа своим европейским соседям. И страна не стоит на месте. Украина уже запустила в эксплуатацию пять новых скважин, включая новую высокопроизводительную газодобывающую скважину, которая производит более 500 000 кубометров газа в сутки", - говорится в публикации президента Vorex.

В 2023 году для государственного АО "Укргаздобыча" Vorex поставила 30 тысяч тонн обсадных и бурильных труб.

"Сотрудничая с нашими партнерами в США и Киеве, Vorex в 2023 году на фоне войны поставил 30 тысяч тонн труб и оборудования в Украину", - подчеркнул Федор Закусило.

Основатель Vorex напомнил, что согласно статистическим данным информационного агентства Reuters, в 2023 году Москва продолжала поставлять около 15% газовых поставок в Европу, что соответствует тому, что она поставляла исторически. Украина, напротив, прекратила импорт природного газа из России в 2015 году.

"Украина вносит значительный вклад в безопасность Европы в целом, привыкшей полагаться на щедрость Москвы в удовлетворении своих энергетических потребностей", - отмечает Закусило.

Как известно, компания Vorex из штата Пенсильвания является поставщиком нефтегазового оборудования. По словам Федора Закусила, Vorex выполнила контракты с государственным НАК "Нафтогаз" на сумму более 100 миллионов долларов США, став ведущим поставщиком нефтегазового оборудования в США для Украины в 2023 году. Вместе с компанией Furmanite (Великобритания) Vorex в свое время успешно осуществил поставку оборудования для казахской RT-Alliance, осуществляющей обслуживание нефтегазового производства. Для компании Far-Ma Service (Казахстан) Vorex вместе с компанией Hammelmann (Германия), специализирующейся на производстве помп высокого давления, разработал техническую документацию и поставил taylor-made оборудование для очистки нефтяных хранилищ. Вместе с ENR General Machining (США) – поставлял компрессорное оборудование для врезки под давлением в трубопровод.

Для японского производителя горнодобывающей техники Komatsu Vorex выполнил проект обустройства ремонтного юнита совместно с американской компанией Wright Tools. Снабжение было реализовано в рамках проектов Komatsu в Монголии.