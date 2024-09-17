Экономическое бронирование не решит проблему с дефицитом кадров, которая уже существует в Украине, – Рыженков

Дефицит кадров – это главный вызов для промышленных предприятий Украины, ведь сейчас они столкнулись с ситуацией, когда не могут увеличить производство из-за нехватки работников.

Видео дня

Об этом в интервью Forbes рассказал генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков.

"С начала войны было мобилизовано 9000 наших сотрудников, это 16% персонала. Почему? Потому что мобилизовать мужчин на большом прозрачном предприятии намного проще. Поэтому нужно думать, как именно для прозрачных компаний решать эту проблему. У нас как у стратегического предприятия есть бронь на 50% сотрудников. Но она не исправила ситуацию", – говорит Рыженков.

Он пояснил, что подготовка специалиста, как правило, занимает 2-3 года, поэтому компания просто не успевает подготовить новые кадры. В то же время экономическое бронирование, которое предлагают чиновники, не решит проблему с дефицитом кадров, а лишь разделит общество.

"Экономическое бронирование несет политически социальные риски и может разделить общество. Кроме того, у нас много работников, зарабатывающих от 15 до 30 тыс. грн. Они уже не подпадают под экономическую бронь, но очень важны для нас. Поэтому само по себе экономическое бронирование проблему не решит: должен быть комплекс решений, который позволит экономике функционировать и привлекать достаточно людей в армию", – убежден Рыженков.

Как известно, ранее появилась информация, что в Офисе президента отказались от идеи экономического бронирования, которая предусматривает бронирование только для украинцев с высокими зарплатами. Такой подход вызвал волну критики среди военных, экспертов и населения. Но позже отдельные чиновники все же вернулись к этой идее.

Экономисты же заявляют, что сама идея бронирования заключается не в том, чтобы спасти кого-то от службы, а чтобы не допустить обвала экономики из-за изъятия у предприятий квалифицированных и опытных сотрудников, на подготовку которых требуется немало времени и ресурсов. Поэтому, прежде всего, модели бронирования правительства нужно обсудить с украинскими работодателями.