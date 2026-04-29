Экомито СВАМ угрожает экономической и национальной безопасности Украины – исследования

Введение механизма углеродной корректировки импорта (CBAM) углубляет структурные дисбалансы украинской экономики, усиливает зависимость от международной финансовой помощи и создает долгосрочные риски для промышленности и национальной безопасности.

Видео дня

Об этом говорится в аналитическом исследовании GMK Center.

Согласно исследованию, война уже существенно изменила экономическую модель Украины. Вследствие разрушения экспортно-ориентированной промышленности и логистики рост ВВП замедляется: в 2026 году он ожидается на уровне около 1,8%. В то же время дисбалансы в экономике растут: дефицит сводного бюджета достигнет 19,4% ВВП, дефицит внешней торговли - 26,5%, а доля государственных расходов — более 61% ВВП.

Ключевую роль в поддержании макрофинансовой стабильности сейчас играет внешняя помощь. В 2025 году она оценивается в около $52 млрд, однако, как отмечают аналитики, эти средства не формируют внутреннего экономического развития, а в значительной степени направляются на покрытие дефицитов и стимулируют рост импорта.

На этом фоне CBAM создает дополнительное давление на экономику: по оценкам GMK Center, в 2026–2030 годах Украина может потерять до $3,9 млрд экспорта металлургической продукции и еще $3,6 млрд налоговых поступлений. Общие потери ВВП, с учетом цепочек поставок, могут достичь $6 млрд, или до 2,1% ВВП.

Аналитики также прогнозируют сокращение экспорта украинской металлургии в ЕС до $1,75 млрд к 2030 году. При этом совокупные платежи CBAM для украинских производителей в 2026–2030 годах могут составить около €1,2 млрд, что сопоставимо с двухлетним объемом инвестиций в отрасль.

"CBAM имеет дискриминационный характер в отношении стран с низким уровнем дохода, которые не могут обеспечить масштабное финансирование декарбонизации", – отмечается в исследовании.

Отдельное внимание аналитики обращают на социальные последствия. Металлургическая отрасль традиционно обеспечивает занятость в промышленных регионах, в частности вблизи линии фронта. Сокращение производства может привести к потере десятков тысяч рабочих мест, росту миграции и усилению социальной напряженности.

В то же время возможности компенсировать эти потери за счет развития других секторов ограничены. По оценкам GMK Center, альтернативные отрасли не способны быстро заместить до $2 млрд экспорта, $0,9 млрд инвестиций и $1,6 млрд налоговых поступлений, которые генерирует металлургия.

В исследовании отмечается, что CBAM также усиливает риски для национальной безопасности: ослабление промышленной базы может повлиять на обороноспособность страны, а рост зависимости от внешней помощи – создать дополнительные макрофинансовые риски.

Аналитики подчеркивают, что без дополнительных механизмов поддержки и адаптации, в частности финансирования декарбонизации с участием ЕС, CBAM может ускорить деиндустриализацию Украины.