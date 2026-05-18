Экомито СВАМ может стоить Украине $1,75 млрд – медиа

Украина продолжает переговоры с ЕС относительно возможного смягчения действия механизма углеродной корректировки импорта CBAM для украинских производителей. Несмотря на отказ Еврокомиссии предоставить отсрочку или специальный режим, украинская сторона пытается доказать масштаб экономических последствий для страны в условиях войны. Главная проблема сейчас заключается в позиции Европейской комиссии, тогда как в Европарламенте все чаще звучат призывы пересмотреть подход к Украине, пишет GMK Center.

Украина неоднократно обращалась в Еврокомиссию с просьбой применить к украинской продукции исключение из-под действия CBAM на основании форс-мажорных обстоятельств – из-за разрушения энергетической и промышленной инфраструктуры, логистических проблем и экономических потерь в результате полномасштабной войны. Но ЕК не поддержала предоставление Украине временного освобождения от действия механизма.

При этом Еврокомиссия допустила две ключевые ошибки при оценке влияния CBAM на Украину: первая – использование так называемых default values, то есть дефолтных показателей выбросов CO₂, вместо фактических данных украинских производителей. Вторая – существенно заниженная оценка влияния CBAM на украинскую экономику. В Еврокомиссии прогнозировали, что эффект для ВВП Украины составит лишь минус 0,01% к 2035 году. В то же время, по оценкам GMK Center, только из-за сокращения металлургического экспорта падение ВВП Украины к 2030 году может достичь 2,1%.

Последствия уже стали ощутимыми для отрасли: часть европейских покупателей начала отказываться от сотрудничества с украинскими металлургами после запуска CBAM. Только в первом квартале 2026 года украинские металлурги потеряли более 1,1 млн тонн экспортных заказов из ЕС. Из-за этого "АрселорМиттал Кривой Рог" сократил производственные мощности – остановлены литейно-механический завод, цех блюминга и 3,4 тыс. рабочих мест.

По прогнозам GMK Center, к 2030 году финансовая нагрузка на металлургическую отрасль из-за CBAM вырастет с 12% до 26%. При этом экспорт длинного проката и квадратной заготовки может полностью прекратиться, экспорт чугуна сократится на 75%, а плоского проката – на 30%. Общие потери металлургического экспорта составят $1,75 млрд, а совокупные платежи по CBAM в 2026–2030 годах – €1,2 млрд.

В GMK Center подчеркивают: проблема потери рынков и долгосрочного влияния CBAM на украинскую металлургию должна быть решена, а Украина должна настаивать на необходимости отсрочки действия CBAM для украинских экспортеров минимум на три года.

"Из-за полномасштабного вторжения Украина не готова к немедленному переходу на "зеленые" стандарты и требует нескольких лет отсрочки", – заявил CEO "АрселорМиттал Кривой Рог" Мауро Лонгобардо.

Как известно, ранее депутаты Европейского парламента призвали Европейскую комиссию пересмотреть подход к применению механизма углеродной пошлины CBAM в отношении Украины, отметив, что условия полномасштабной войны требуют отдельного режима или специальных исключений.