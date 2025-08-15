Екатерину Рожкову уволили из НБУ: она должна Украине 1,5 млрд гривен

Первый заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова уволена из Нацбанка. Формальная причина – истечение семилетнего срока пребывания в должности. При этом стоит учитывать, что суд признал Рожкову должной Украине почти 1,5 млрд грн из-за банкротства Платинум Банка.

Решение об увольнении Рожковой принято на заседании Совета НБУ 15 августа 2025 года. Согласно закону, заместители главы НБУ назначаются и увольняются Советом Национального банка по представлению главы НБУ.

Вместо Рожковой на должность первого замглавы НБУ назначен Сергей Николайчук. Он занимал должность заместителя главы Нацбанка с июля 2021 года, а до того прошел в центробанке путь от экономиста до директора департамента монетарной политики и экономического анализа.

Главное, что нужно знать

В сферу ответственности Рожковой последнее время входили вопросы обеспечения финансовой стабильности и методология регулирования банковского и небанковского секторов .

. Это вызывало немало вопросов, т.к. Рожкова проиграла суд по делу банкротства Платинум Банка, а требования Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) о взыскании с нее и 11 бывших руководителей Платинум Банка 1,477 млрд грнбыли признаны законными.

а требования Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) о взыскании с нее и 11 бывших руководителей Платинум Банка 1,477 млрд грнбыли признаны законными. Руководство Нацбанка не комментировало планы уволить Рожкову , заявляя, что она находится в должности законно.

, заявляя, что она находится в должности законно. Рожкова была первым замглавы НБУ с 2018 года, и за это время у регулятора сменилось уже четыре руководителя – от Валерии Гонтаревой до Андрея Пышного .

. В целом Рожкова работает в банковской системе Украины с 1998 года, а в Национальном банке – с 2015 года, где с самого начала возглавляла направление банковского надзора .

. Также Рожкова была одной из ключевых фигур во время "банкопада" 2015-2016 годов и сыграла одну из ведущих ролей в процессе национализации ПриватБанка.

Дело Платинум Банка: главное

Неплатежеспособность финучреждения была признана в январе 2017-го. В феврале того же года банк был отправлен на ликвидацию.

По данным ФГВФЛ, на тот момент объем требований кредиторов Платинум Банка оценивался в 7,04 млрд грн. Оценочная стоимость ликвидационной массы составила 1,94 млрд грн, а сумма недостаточности имущества банка для удовлетворения требований кредиторов – 5,1 млрд грн.

Рожкову и других ответчиков обвинили в ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей и осуществлении ряда заведомо убыточных активных операций. Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда подтвердил, что такие действия причинили ущерб банку на сумму 1,48 млрд грн (суммы и списанные в убыток кредитные средства).

ФГВФЛ потребовал возместить ему эти средства, так как с кредиторами банка после ликвидации рассчитывался именно он. В июне 2023 года Верховный Суд признал требования ФГВФЛ правомерными.

Претензии к Рожковой касались выдачи кредитов Платинум Банком в 2013-2014 годах, когда она входила в наблюдательный совет финучреждения. Но после решения суда она была единственной из ответчиков, чьими средствами погашался долг. По состоянию на начало апреля-2025 с нее взыскали 1,1 млн гривен.

Ранее OBOZ.UA подсчитал, сколько лет понадобится Екатерине Рожковой, чтобы выплатить компенсацию убытков перед государством из-за банкротства Платинум Банка. В ее годовой декларации из доходов были указаны только зарплата в НБУ и скромные банковские вклады.

