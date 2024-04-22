ЕИССС вывела Украину на передовую цифровых инноваций в соцсфере – исследование STAAR

Единая информационная система социальной сферы Украины (ЕИССС) вывела страну на мировую арену цифровой трансформации в сфере социальной защиты. Награды и признание, полученные ЕИССС на международной арене, отражают инновационность и технологическое преимущество украинских разработок в этой области.

В 2023 году ЕИССС стала лучшим проектом в сфере предоставления социальных услуг в Европе, получив награду European Social Services Awards 2023 за технологическое решение для назначения, начисления и выплаты пособий на проживание внутренне перемещенным лицам (ВПЛ).

На конференции Zero Project 2024 в Вене ЕИССС была отмечена инновационностью в сфере инклюзивности. Это признание свидетельствует о важном вкладе системы в улучшение качества жизни лиц с инвалидностью и осуществление принципа социальной справедливости.

Исследование STAAR 2024, опубликованное на платформе Socialprotection.org, подтвердило, что Украина находится на передовой цифровой инновации в социальной сфере. Отчет усердно прослеживает эволюцию ЕИССС, подчеркивая ее трансформационную роль в изменении системы социального обеспечения в стране.

Медирент, украинская ИТ-компания, которая уже более 29 лет задает и внедряет тренды в области автоматизации государственного управления, совместно с Министерством социальной политики Украины приступила к созданию и внедрению ЕИССС в мае 2021 года.

Алексей Бондарчук, заместитель директора Медирент, подчеркивает, что успех системы обусловлен не только техническими навыками, но и креативностью и стратегическим мышлением. Решения и концепции, заложенные в основу ЕИССС, основываются на успешном опыте компании в области автоматизации государственного управления.

Создание ЕИССС определило новый этап развития системы социальной защиты в Украине. Эта инновационная система направлена на автоматизацию всех направлений социальной поддержки внутри единой информационной среды и технологической платформы. Центральным элементом ЕИССС является Единый социальный реестр (ЕСР), в котором сосредоточена полная информация о каждом лице, которое имеет право, получает или когда-либо получала любой вид государственной социальной поддержки.

ЕИССС работает по ряду функционалов, включая социальную поддержку ВПЛ, получение гражданами выплат от международных организаций, подтверждение статуса людей с инвалидностью и выплату социальных пособий.

Заместитель Министра социальной политики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Константин Кошеленко отмечает, что ЕИССС создала мощный функционал, успешно прошедший испытание войной и уже обеспечивший ряд выплат через систему, включая пострадавших от подрыва Каховской ГЭС и сервисы для ВПЛ.

ЕИССС – это не только решение конкретных задач социальной защиты, но и создание базы для дальнейшего развития цифровых технологий в сфере социальной защиты. Это становится важным шагом для Украины в усовершенствовании социальной сферы и обеспечении достойного качества жизни для всех граждан.

Благодаря инновационному подходу, глубокому пониманию потребностей граждан и эффективному сотрудничеству государства и бизнеса, ЕИССС стала настоящим лидером в своей области, приобретая международное признание и демонстрируя, что Украина находится на передовой цифровой инновации в социальной сфере.