"Жизнь в туалете": в центре Одессы продают жилье, которое даже риэлтор сравнил с "фильмом ужасов"

В центре Одессы по улице Троицкой продают комнату, которую по словам риэлтора можно превратить в смарт-квартиру. Покупателям предлагают комнату, в которой рядом с кроватью и мебелью расположен санузел: умывальник, душ, здесь же должен быть унитаз.

Комната стоит 11 тыс. долларов, об этом на своей странице в TikTok рассказал один из одесских риэлторов. Он также опубликовал видео. Ролик начинается фразой: "на первый взгляд это из фильмов ужасов".

Это комната в коммунальной квартире. Однако она имеет коммуникации: проведена вода и водоотвод. Это вроде бы позволить превратить небольшую комнату в смарт-квартиру. Для этого по словам риэлтора можно создать второй ярус и там разместили спальное место.

"Такие комнаты с коммуникациями очень ценятся. Можно самостоятельно сделать смарт-квартир", – объясняет риэлтор. Зачем в комментариях ему ответили: "жизнь в туалете", "еще можно на крыше совершить третий этаж".

Отметим, цены на 1-комнатную квартиру на вторичном рынке изменились по всей Украине. При этом переписали их как в сторону удорожания, так и удешевления. Например, с февраля по март 2024 года наибольшая стоимость такого жилья выросла в Волынской области – сразу на 19%, до средних 46 616 долларов. Наибольшее снижение зафиксировано на Днепропетровщине – на 4% до средних 42 954 долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, между тем в Одессе продают квартиру-пентхаус за 3 млн долларов. В ней есть 8 комнат на трех уровнях. Все – с видом на море и Одесское побережье. Продавец утверждает, что квартира является "идеальным аналогом частного дома".

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