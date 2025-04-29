Жена Шмыгаля ездит на автомобиле за сотни тысяч долларов: машину оформили на неработающую фирму

Жена премьер-министра Дениса Шмыгаля – Екатерина зарегистрировала новый Range Rover Sport 2022 года (191 000 $) на фирму без активной деятельности и использует его в быту, но автомобиль отсутствует в декларации Дениса Шмыгаля. В течение недели ни один представитель семьи не дал объяснений по ситуации, несмотря на многочисленные запросы журналистов.

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Об этом говорится в расследовании "Следствие.Инфо". Несмотря на то, что автомобиль якобы приобретен для нужд новообразованного бизнеса Екатерины Шмыгаль, журналисты зафиксировали его использование в бытовых целях – вблизи дома семьи во Львове, а также в зафиксированных камерами нарушениях скоростного режима.

В то же время этот автомобиль не упоминается в декларации самого премьер-министра, что вызывает вопрос о прозрачности имущественной отчетности должностного лица. В феврале 2024 года Екатерина Шмигаль зарегистрировала частное предприятие "КАДиС УА", которое должно специализироваться на гостиничном бизнесе и аренде имущества. Никакой активной предпринимательской деятельности компании журналисты не обнаружили.

Однако уже в апреле на фирму был зарегистрирован новый автомобиль – Range Rover Sport 2022 года выпуска, ранее продаваемый за 84 500 долларов США. До этого Екатерина продала свой предыдущий Range Rover в 2016 году.

Новый автомобиль не указан в декларации главы правительства, хотя сама фирма "КАДИС УА" в ней присутствует. При этом, согласно расследованию, именно этот автомобиль регулярно использовался недалеко от дома семьи Шмыгалей, и им было совершено по меньшей мере три нарушения правил дорожного движения. Один из них зафиксирован 29 июня – в выходной день. Журналисты получили и фотографии, где автомобиль припаркован во дворе, что еще больше подтверждает – автомобиль используется не только в бизнес-целях.

Антонина Волкотруб, аналитика Центра противодействия коррупции, считает, что Екатерина Шмыгаль должна была задекларировать авто, даже если оно оформлено на ее компанию. Она указывает, что ранее женщина уже владела аналогичным транспортным средством, и вряд ли новое было куплено исключительно для предпринимательских нужд.

Семья Шмыгалей не ответила на запросы журналистов. Екатерина Шмыгаль игнорировала звонки и сообщения в течение недели, а в Офисе премьер отказались предоставлять комментарии по поводу автомобиля. История с этим авто – не первое упоминание Екатерины Шмыгаль в бизнес-контексте. Раньше она была связана с пекарней и велопрокатом, но быстро выходила из состава учредителей после публичной огласки.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, 23 детектива НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) были разоблачены в манипуляциях с криптовалютами, причем в 15 случаях данные в декларациях оказались недостоверными. Среди них – старший детектив Станислав Браверман, который уже не в первый раз оказывается в центре скандалов.

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