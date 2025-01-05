В Украине заметно переписали цены на землю: сколько стоит гектар

В Украине снизились цены на землю сельхозназначения. В декабре 2024 года средняя стоимость гектара составила 48 622 грн, что почти на 1 300 грн ниже ноябрьской стоимости.

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Об этом сообщает Опендатабот. По его данным, за 2024 год земля в Украине подорожала почти на 3 400 грн. В январе 2024 года гектар сельхозземли в Украине стоил средние 45 229 грн.

В целом же в 2024 году дороже всего земля стоила в октябре – в среднем 52 418 грн. А вот дешевле всего – в феврале, средние 42 804 грн за гектар.

Где цены на землю самые низкие

В целом цены на гектар земли по областям Украины колеблется от средних 31 698 до 93 141 грн. Т.е. стоимость 1 га в самой дорогой области равняется почти 3 га в самой дешевой.

Самые низкие цены на землю сельхозназначения зафиксированы аналитиками в Николаевской области – в в среднем, 31 698 грн/га. За ней идут:

Днепропетровская – 32 266 грн;

Сумская – 34 144 грн;

Черниговская – 34 396 грн.

Где земля самая дорогая

Дороже всего земля стоит на Ивано-Франковщине – в среднем 93 141 грн. А также во:

Львовской – 72 482 грн;

Киевской – 66 845 грн;

Полтавской областях – 66 792 грн.

Земли в Украине стали продавать намного меньше

В целом же, в декабре объемы продажи сельхозземли значительно сократились. По данным аналитиков за этот месяц, было продано 13 638 га, что почти на 11 000 га меньше, чем месяцем ранее.

Самые низкие же продажи в 2024 году были зафиксированы именно в декабре. Больше всего земли было продано в октябре – 25 334 га.

В Украине будут платить по 2 тыс. грн за каждый гектар земли

В то же время, украинские аграрии могут получать от государства по 2 тыс. грн за 1 га угодий – однако только при условии работы на территории боевых действий. Правительство утвердило соответствующий порядок предоставления поддержки для сельскохозяйственных производителей. Как рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, поддержка будет оказана также тем аграриям, которые работают на территории возможных боевых действий.

Впрочем, в таком случае они будут получать меньше. Размер помощи для таких аграриев – 1 тыс. грн за 1 га угодий.

Премьер объяснил: помощь будет предоставляться в рамках механизма специальных субсидий для аграриев, работающих в прифронтовых регионах. Соответствующее постановление было принято в середине августа.

"Мы понимаем, как тяжело сеять и убирать урожай на этих землях и в этих громадах. Поэтому будем поддерживать наших людей, которые там работают", – сказал глава правительства.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине ожидается существенный рост стоимости земли. По прогнозам, в следующие несколько лет она подорожает на 20%.

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