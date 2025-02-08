Зеленский поддержал выплату долгов на энергорынке

Президент Украины подписал законопроект №9381, которым предусматривается сокращение задолженности компании Укрэнерго на энергорынке на 13 млрд грн.

Видео дня

Как указано на сайте Верховной Рады, гарант подписал законопроект 6 февраля.

Ранее глава "Укрэнерго" Алексей Брехт заявлял, что компания ожидает вступления в силу данного закона, чтобы направить 13 млрд сэкономленных средств от диспетчеризации на погашение долгов на балансирующем рынке перед ГП "Гарантированный покупатель" и малыми домашними СЭС.

Как сообщалось, в Украинской ветроэнергетической ассоциации подчеркивают, что инвесторы в зеленую энергетику фиксируют улучшение ситуации с долгами по ранее сгенерированной электроэнергии и ожидают, что государство обеспечит их полную выплату для ускоренного строительства новых электростанций.