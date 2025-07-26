Зарплаты в Украине пересчитали: кому больше всего увеличили и сколько теперь платят

В Украине за год, с июля 2024-го до июля 2025-го, средняя зарплата выросла до 25 тыс. грн (на 22%). При этом больше всего повезло программистам Java – средняя зарплата выросла на 146%.

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Об этом говорится в данных кадрового портала work.ua. Значительно выросли зарплаты у программистов. Также именно специалисты этой отрасли имеют наибольшую среднюю зарплату.

Программист Java 80 000 грн +146% DevOps engineer 90 000 грн +86% Методолог 30 000 грн +82% Маркировщик 18 000 грн +71% Внутренний аудитор 50 000 грн +67% Инвестиционный аналитик 50 000 грн +67% Теплотехник 45 000 грн +64% Заведующий аптекой 36 500 грн +62% Python-программист 60 000 грн +60% Арт-директор 40 000 грн +57%

Среди украинских городов самая большая средняя зарплата в Киеве – 30 тыс. грн в месяц. Также относительно высокие зарплаты получают жители Львова (26,5 тыс. грн), Ужгорода (25 тыс. грн), в Черновцах (24 тыс. грн).

Рост средней зарплаты в западных областях объясняется релокацией бизнеса с территорий, которые находятся под более массированными атаками РФ. Низкие зарплаты – в Сумах (18,5 тыс. грн), Запорожье (20 тыс. грн). Это связано с ситуацией с безопасностью этих регионах.

Отметим, ранее в Мониторинге Минэкономики говорилось о том, что преимущественно рост зарплат касался сегментов топ-менеджмента и руководства высшего звена, страхования, сельского хозяйства и агробизнеса.

Самыми высокими темпами в I квартале 2025 года по сравнению с I кварталом 2024 года росли зарплаты по таким ВЭД: "Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбное хозяйство" (на 42,7%), "Строительство" (на 35,3%), "Информация и телекоммуникации" (на 32,6%). Для сравнения– в 2021 году самые высокие темпы роста наблюдались в ВЭД "Временное размещение и организация питания" (на 41,8%), "Здравоохранение и предоставление социальной помощи" (на 31,3%), "Искусство, спорт, развлечения и отдых" (на 30%).

В то же время ТОП-3 лидеры по уровню заработной платы за I кварталы 2025-2024 годов не изменились – это "Информация и телекоммуникации", "Финансовая и страховая деятельность", "Профессиональная, научная и техническая деятельность".

Основные факторы влияния на уровень оплаты труда:

стимулирующие – рост экономической активности, значительное количество людей трудоспособного населения за рубежом (мигрантов) и в рядах Вооруженных Сил Украины, что создает значительные структурные дисбалансы на рынке труда и дефицит кадров;

сдерживающие – значительная затратность производства из-за существенных перманентных разрушений фондов, энергетической инфраструктуры, дорогостоящей логистики.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. При этом для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

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