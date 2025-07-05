Зарплаты в Украине пересчитали: что произошло из-за дефицита кадров

В Украине по данным Государственной статистики средняя зарплата в первом квартале 2025-го составила 23460 грн (на 24,1% больше по сравнению с I кварталом 2024 года). Рост заработной платы по резюме, начиная со второй половины мая 2025 года, вероятно, обусловлен дефицитом кадров и ростом нагрузки на рабочих, жесткой конкуренцией за специалистов.

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Об этом говорится в Мониторинге Минэкономики. Так, преимущественно рост зарплат касался сегментов топ-менеджмента и руководства высшего звена, страхования, сельского хозяйства и агробизнеса.

Самыми высокими темпами в I квартале 2025 года по сравнению с I кварталом 2024 года росли зарплаты по таким ВЭД: "Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбное хозяйство" (на 42,7%), "Строительство" (на 35,3%), "Информация и телекоммуникации" (на 32,6%). Для сравнения– в 2021 году самые высокие темпы роста наблюдались в ВЭД "Временное размещение и организация питания" (на 41,8%), "Здравоохранение и предоставление социальной помощи" (на 31,3%), "Искусство, спорт, развлечения и отдых" (на 30%).

В то же время ТОП-3 лидеры по уровню заработной платы за I кварталы 2025-2024 годов не изменились– это "Информация и телекоммуникации", "Финансовая и страховая деятельность", "Профессиональная, научная и техническая деятельность".

Основные факторы влияния на уровень оплаты труда:

стимулирующие – рост экономической активности, значительное количество людей трудоспособного населения за рубежом (мигрантов) и в рядах Вооруженных Сил Украины, что создает значительные структурные дисбалансы на рынке труда и дефицит кадров;

сдерживающие – значительная затратность производства из-за существенных перманентных разрушений фондов, энергетической инфраструктуры, дорогостоящей логистики.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

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