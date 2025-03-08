За три недели ДТЭК вернул свет более 130 тыс. семей Одесщины после обстрелов

За последние три недели энергетики компании ДТЭК вернули свет более 130 тысяч семей Одесщины, чьи дома были обесточены в результате атак по энергетическим объектам области.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК Рината Ахметова.

"Уже третью неделю подряд враг атакует энергетические объекты ДТЭК. При всех трудностях и цене сверхтяжелых усилий энергетикам удалось вернуть свет в дома более 130 тысяч семей", - говорится в нем.

Отмечается, что энергетики работают круглосуточно и прилагают максимум усилий, чтобы восстановить свет в каждом доме.

Однако свет вернули еще не всем. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее заживить все обесточенные дома.

В ДТЭК добавили, что за последние три недели враг семь раз атаковал энергетические объекты компании.

Напомним, недавно в результате обстрела Никополя на Днепропетровщине погиб энергетик компании ДТЭК Геннадий Мусатов.