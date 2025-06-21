За 10 дней июня производителям 'зеленой' электроэнергии выплатили 800 млн грн — ГарПок

Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" сообщило о частичной оплате производителям электроэнергии из возобновляемых источников

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за первую декаду июня 2025 года. Сумма осуществленных выплат составила 800,6 млн грн.

"Оплату осуществлено за счет средств, полученных Предприятием от торговой деятельности", — уточнили в "ГарПоке".

В то же время общий уровень расчетов за указанный период составляет 35,3%. Это свидетельствует о том, что большинство производителей ВИЭ все еще не получают без полного финансирования, а задолженность на рынке электроэнергии остается значительной.

Напомним, задолженность НЭК "Укрэнерго" перед "Гарантированным покупателем" за услугу по обеспечению ВИЭ, по состоянию на конец апреля

2025 года, достигла 16,3 млрд грн. Это напрямую влияет на способность госпредприятия вовремя рассчитываться с "зеленой" генерацией, что в свою очередь ставит под угрозу дальнейшее развитие отрасли.