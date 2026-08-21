YouTube резко повысил цены для украинцев: сколько теперь стоит смотреть видео без рекламы

Видеохостинг YouTube существенно повысил для украинских пользователей стоимость Premium-тарифа, который, в частности, позволяет смотреть видео без рекламы. В частности, семейная подписка теперь стоит 299 грн вместо 149 грн – т.е., рост составил сразу 150 грн, более чем в 2 раза. Официально причина подорожания не называется, однако среди аналитиков распространяется мнение, что рост цен связан с запуском более дешевого тарифа YouTube Premium Lite.

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"Цена вашей подписки вырастет... Со следующей даты оплаты... цена на вашу подписку YouTube Premium вырастет со 149,00 грн/мес. до 299,00 грн/мес.", – говорится в сообщении, которое YouTube начал рассылать пользователям семейного пакета.

Как подорожает подписка на YouTube Premium

В целом, изменения стоимости коснутся не только семейного (можно подключить до 5 людей), но и других тарифов. Так:

Индивидуальный тариф теперь будет составлять 179 грн/месяц. Ранее было 99 грн, рост составил 80 грн.

Для студентов – 109 грн/месяц. Ранее было 59 грн, рост составил 50 грн.

Почему YouTube повысил цены

Сам же YouTube не называет конкретную причину текущего повышения цен. На сайте же хостинга указана лишь общая информация: что стоимость подписки периодически меняется с учетом ситуации на рынке – "в том числе инфляции и повышение местных налогов".

В то же время, среди аналитиков начало распространятся мнение, что изменения могут быть связаны с тем, что платформа начала разворачивать более дешевый тариф – YouTube Premium Lite. Это предположение основано на том, что новая подписка будет доступна во всех регионах, где работает стандартный Premium – и "Украина входит в этот список".

"Впервые Premium Lite запустили в марте 2025 года для ограниченного количества стран с динамической ценой: в США, к примеру, ее стоимость составляет 7,99 доллара. Относительно цены для нашего региона информации пока нет – можно предположить, что предложат плату на уровне до 100 грн, как альтернативу прежнему стандартному платному плану", – отмечают аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Государственная налоговая служба активизирует поиск незарегистрированного бизнеса, анализируя открытую информацию в Instagram, TikTok, Telegram, Viber и WhatsApp. Сами по себе продажи через соцсети не являются нарушением, но за систематическую торговлю без регистрации или фискализации могут быть наложены штрафы.

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