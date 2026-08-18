Налоговая начнет выявлять теневой бизнес в соцсетях: кого могут проверить и за что будут штрафовать

Государственная налоговая служба (ГНС) активизирует поиск незарегистрированного бизнеса и продаж без кассовых аппаратов (КА) и программного обеспечения для учета операций (ПОУО), анализируя открытую информацию в Instagram, TikTok, Telegram, Viber и WhatsApp и выявляя потенциально рискованных продавцов. Сами по себе продажи через соцсети не являются нарушением, но за систематическую торговлю без регистрации или фискализации могут быть наложены штрафы, а налоговая планирует выявлять такие случаи совместно с Нацполицией.

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Об этом сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк ("Слуга народа"). По её словам, соответствующие меры предусмотрены решением парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в целях детенизации экономики.

Налоговая будет отслеживать соцсети и мессенджеры

Социальные сети давно стали полноценным каналом продаж для украинского бизнеса. Одежду, косметику, технику, мебель, товары для дома, еду и различные услуги предприниматели продают напрямую через страницы в Instagram и TikTok или принимают заказы через Telegram, Viber и WhatsApp.

Именно этот сегмент теперь планируют активнее использовать для выявления потенциальных нарушений. Налоговики будут анализировать информацию, находящуюся в открытом доступе. В частности, внимание могут привлекать страницы, где регулярно предлагают товары или услуги, публикуют цены, принимают заказы и рекламируют систематические продажи.

В то же время сам факт ведения страницы в Instagram или TikTok не означает нарушение налогового законодательства. Проблема возникает тогда, когда через такие площадки фактически ведется систематическая хозяйственная деятельность без надлежащей регистрации или без выполнения требований по фискализации расчетов.

ГНС уже имеет практику анализа интернет-торговли. Налоговая ранее сообщала, что мониторит доступные сайты, интернет-магазины и социальные сети для выявления систематических продаж без государственной регистрации и без применения РРО/ПРРО.

Проверять будут не только "теневиков"

Новый подход коснется не только людей, которые вообще не имеют статуса предпринимателя. Отдельно налоговики будут анализировать деятельность уже зарегистрированного бизнеса. Речь идет о предпринимателях и компаниях, которые по закону должны использовать РРО или ПРРО, но могут осуществлять часть продаж в обход фискализации.

Для таких налогоплательщиков ГНС будет выявлять так называемые аномальные показатели. Например, предприниматель может официально отчитываться об определенном объеме продаж, в то время как его страница в социальной сети демонстрирует значительно более активную торговлю. Если между публичной активностью и задекларированными показателями возникнет существенное несоответствие, это может привлечь внимание контролирующего органа.

Как именно будут искать незарегистрированных продавцов

Отдельное направление — выявление людей, которые фактически занимаются предпринимательской деятельностью, но не зарегистрировали бизнес и не уплачивают соответствующие налоги. По словам Василевской-Смаглюк, в таких случаях ГНС планирует работать совместно с Национальной полицией.

Сначала может проводиться разъяснительная работа. Если же контролирующие органы установят факт нарушения, речь пойдет уже о применении предусмотренной законодательством ответственности и требовании легализовать деятельность.

Фактически государство хочет положить конец ситуации, когда человек постоянно продает товары или услуги через соцсети, но формально не имеет никакого бизнеса. При этом разовая продажа собственной вещи через интернет сама по себе не означает, что человек занимается предпринимательской деятельностью. Ключевое значение имеют систематичность и характер операций.

За что могут оштрафовать

Одним из основных рисков для легального бизнеса является проведение расчетов без РРО/ПРРО или невыдача покупателю фискального чека. По данным ГНС, в 2026 году за нарушение правил применения РРО/ПРРО финансовые санкции могут составить 100% стоимости проданных с нарушением товаров или услуг за первое нарушение и 150% — за каждое последующее.

Например, если в ходе проверки будет установлена продажа товара на сумму 5 тыс. грн без надлежащей фискализации, сумма финансовой санкции за соответствующее нарушение может составить 5 тыс. грн. За повторное нарушение санкция может быть уже больше.

Отдельно предусмотрена ответственность за осуществление хозяйственной деятельности без государственной регистрации. В приведенных в сообщении данных речь идет о штрафе от 17 тыс. до 34 тыс. грн за первое нарушение, а за повторное в течение года — от 34 тыс. до 85 тыс. грн, с возможностью конфискации продукции.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине планируют запустить новую налоговую реформу. Помимо введения обязательного НДС для части ФЛП (физическое лицо-предприниматель), о чем уже становилось известно ранее, она будет включать ужесточение регулирования, повышение ставок и пересмотр видов деятельности, входящих в II группу ФЛП.

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