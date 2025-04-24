Воруют личные данные с помощью программы удаленного доступа: Microsoft предупредила о новой мошеннической схеме

Компания Microsoft заявила, что мошенники начали использовать программу Quick Assist для доступа к устройствам граждан, выдавая себя за техподдержку. Пользователей просят не устанавливать программы для удаленного доступа по совету незнакомцев и не передавать контроль над компьютером посторонним.

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Об этом сообщает Brama. Компания официально обратилась к пользователям с важным предупреждением о новой волне мошеннических схем, связанных с Quick Assist – утилитой для удаленного доступа, которая встроена в операционные системы Windows и доступна для macOS.

Несмотря на ее официальный статус и полезный функционал для технической поддержки, эта программа становится инструментом в руках киберпреступников. Злоумышленники используют технологии искусственного интеллекта для создания реалистичных фейковых сообщений об ошибках, имитирующих всплывающие окна Windows или macOS. Эти сообщения заставляют пользователя поверить, что с его компьютером что-то неверно, и предлагают немедленно обратиться к "технической поддержке".

После этого пользователя убеждают установить Quick Assist или подобную программу для удаленного доступа. Так называемое scareware – "программное обеспечение страха", подталкивающее человека к паническим действиям, часто приводящее к передаче контроля над устройством мошенника. Используя Quick Assist, мошенники могут:

получить полный контроль над компьютером;

установить вредоносное программное обеспечение;

украсть личную информацию и пароли;

получить доступ к банковским приложениям и конфиденциальным файлам.

Эта схема особенно опасна, потому что выглядит чрезвычайно правдоподобной, а сам процесс "помощи" сопровождается профессиональными манерами, имитирующими настоящих представителей службы поддержки Microsoft. Microsoft отмечает, что ни одна легитимная компания, включая саму Microsoft или Google, не будет самостоятельно инициировать контакт с пользователем для решения проблем с компьютером.

Схожую позицию поддерживает и Федеральное бюро расследований США (ФБР), которое также предостерегает об активизации данной схемы. Компания советует пользователям:

применять только официальные каналы техподдержки;

использовать корпоративные инструменты , такие как Remote Help, которые имеют повышенный уровень безопасности;

, такие как Remote Help, которые имеют повышенный уровень безопасности; не устанавливать Quick Assist по запросу посторонних лиц, особенно, если они инициировали контакт.

Хотя Quick Assist не имеет известных уязвимостей, ее использование в неправомерных целях делает ее инструментом повышенного риска. Microsoft уже работает над улучшением систем защиты, однако личная бдительность пользователя остается ключевым фактором безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине разоблачили очередную мошенническую схему: гражданам поступают фейковые сообщения якобы от Сбербанка с требованием подтвердить личные данные. На самом деле, эти письма рассылают киберпреступники с целью похищения информации и денег пользователей.

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