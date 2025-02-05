Волонтерам переписали правила налогообложения гуманитарной помощи: что изменилось

Украинским волонтерам упростили ввоз транспорта для военных и гуманитарной помощи, а также расширили перечень льготных услуг для защитников и ВПЛ. Теперь без налогообложения можно завозить больше критически важных товаров.

Видео дня

Об этом сообщило Министерство социальной политики Украины. 5 февраля 2025 года Кабинет Министров Украины принял решение о расширении возможностей для предоставления гуманитарной помощи, в частности, изменив перечень товаров и услуг, освобождаемых от налогообложения.

Эти изменения явились результатом совместной работы Министерства социальной политики и волонтерских организаций. Они направлены на упрощение ввоза в Украину важных товаров для сил обороны, а также на улучшение доступа военных, ветеранов и переселенцев к медицинским и образовательным услугам.

Что именно изменилось

обновлен перечень товаров и услуг, освобождаемых от налогообложения: перечень сокращен с 500 до 133 позиций, при этом добавлены новые категории, необходимые для военных и переселенцев, среди новых позиций – беспилотные системы, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиоэлектронной разведки (РЭР), тактическая медицина и комплектующие;

упрощенный ввоз волонтерских транспортных средств: теперь автомобили, которые завозят волонтеры для нужд армии, освобождаются от налогообложения, это уменьшает финансовую нагрузку на волонтеров и ускоряет процесс регистрации таких авто;

теперь автомобили, которые завозят волонтеры для нужд армии, освобождаются от налогообложения, это уменьшает финансовую нагрузку на волонтеров и ускоряет процесс регистрации таких авто; расширен перечень льготных услуг для военных и ВПЛ: в обновленном постановлении появились "Медицинские услуги" и "Услуги по образованию и науке, это означает, что участники боевых действий, военнослужащие, ветераны и переселенцы получат дополнительные возможности для лечения и обучения за средства благотворителей.

Как эти изменения помогут волонтерам и военным

волонтеры смогут быстрее и без лишних финансовых затрат завозить автомобили и необходимое снаряжение;

военные получат больше доступа к современным технологиям обороны и медицины;

ВПЛ и ветераны смогут воспользоваться льготными медицинскими и образовательными услугами.

Еще одним важным шагом стало внедрение Автоматизированной системы гуманитарной помощи (АС ГД), заработавшей в декабре 2023 года. За это время система зафиксировала более 150 тысяч гуманитарных грузов. Это позволяет контролировать процесс распределения помощи и минимизировать бюрократические трудности.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что американская международная помощь не будет благотворительностью. Она будет предоставляться только в тех случаях, когда она отвечает интересам Соединенных Штатов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!