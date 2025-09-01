Война обвалила половину бизнеса 'Метинвеста', – Водовоз

Горно-металлургический комплекс Украины находится в состоянии борьбы не за развитие, а за выживание.

Видео дня

Об этом заявил руководитель офиса генерального директора Группы "Метинвест" Александр Водовиз во время форума Radio NV "Украина как бренд | Made in Ukraine".

По его словам, с начала полномасштабной войны компания потеряла половину бизнеса, в том числе – из-за уничтожения мариупольских активов. Количество работников сократилось со 100 тыс. до 50 тыс. Планируемые инвестиции на $1,2 млрд в Мариуполе стали невозможными уже через несколько дней после 24 февраля 2022 года.

"Объемы экспорта упали в два раза, хотя мы остаемся крупнейшим частным экспортером. Но это означает, что вся экономика ослабла вдвое, и мы больше не такие сильные, как были раньше", – подчеркнул Водовиз.

Отдельное внимание он обратил на проблемы с доступом к европейскому рынку, где "Метинвест" Рината Ахметова вынужден конкурировать с российскими поставщиками. Европейские регуляторы часто игнорируют эту ситуацию, несмотря на обращения со стороны украинских ведомств и дипломатов.