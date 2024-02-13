Vodafone и "Киевстар" меняют тарифы: на сколько подорожают

Двое из трех крупнейших мобильных операторов Украины – "Киевстар" и Vodafone – начали повышать стоимость отдельных тарифов. Причем, как для бизнеса, так и для обычных абонентов. К примеру, Vodafone уже с 22 февраля изменит стоимость сразу ряда предложений, повысив их на 25-50 грн.

Об этом сообщили в самом Vodafone. При этом подчеркнув: вместе с ростом стоимости тарифов увеличивается и их наполнение. Прежде всего – объем предоставляемого интернета.

"Из-за роста затрат на поддержку и восстановление сети необходимо изменить стоимость тарифов – с 22.02.24. В то же время увеличится объем интернета", – рассказали в компании.

Как подорожают тарифы Vodafone

Стоимость тарифа SuperNet Pro увеличится на 35 грн/месяц – с текущих 245 грн до 280 грн. В то же время, отмечается, увеличится объем интернета – с 30 до 40 ГБ.

Тариф SuperNet Turbo 2019 подорожает на 30 грн/месяц – со 170 грн до 200 грн. При этом будет увеличен объем интернета на максимальной скорости – на 10 ГБ. После 22 февраля он будет составлять 50 ГБ.

Стоимость тарифа Light+ вырастет со 125 грн/4 недели до 145 грн/месяц. Объем интернета при этом увеличится на 5 ГБ – до 10 ГБ.

Тариф SuperNet Start 2019 подорожает на 25 грн/месяц – до 195 грн. Взамен абоненты получат дополнительные 4 ГБ интернета – таким образом его объем увеличится до 18 ГБ.

Стоимость тарифа SuperNet Start увеличится на 25 грн/месяц – с текущих 175 грн до 200 грн. В то же время, отмечается, увеличится объем интернета – с 15 до 20 ГБ.

Тариф SuperNet Unlim подорожает более значительно – на 50 грн. Сейчас он стоит 360 грн/месяц, а будет 410 грн.

При этом будет увеличен объем интернета на максимальной скорости – на 20 ГБ. После 22 февраля он будет составлять 80 ГБ.

Почему Vodafone повышает тарифы

Как рассказали в самом Vodafone, на повышение стоимости некоторых тарифов их толкает рост затрат на поддержку и восстановление сети. Там уверяют, что инвестируют миллионы в расширение географии сети, а также повышение скорости:

доступа;

возобновление связи в регионах боевых действий.

Какой самый дешевый тариф Vodafone

В целом же, самым дешевым тарифом у Vodafone является Turbo с акцией "TurboБезлим". Пакет услуг стоит 165 грн на 4 недели (т.е., 28 суток), а базовые услуги предусматривают:

интернет – 20 ГБ;

звонки по Украине – 800 мин, далее – безлимит в сети;

SMS по Украине (на все мобильные сети) – 50 шт. за 1,50 грн/день.

Для кого Киевстар поменял тарифы

Поменял тарифы и "Киевстар" – правда, только для бизнес-клиентов. Заработали новые расценки с 1 февраля.

Как сообщили в саомй компании, в частности, была увеличена стоимость рассылки Viber-сообщений для корпоративных клиентов, осуществляющих коммерческие рассылки.

"За подробной информацией об изменениях клиенты могут обратиться к персональному менеджеру "Киевстар". Или по номеру 0800 303 466", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: пойти на изменения тарифов оператор решил по нескольким причинам. В частности:

в связи с экономическими и рыночными условиями;

расширением возможностей сервисов.

Самый дешевый тариф "Киевстар"

В целом же минимальный тариф от "Киевстара" для обычных абонентов по предоплате называется Love UA На максимум. Пакет услуг стоит 175 грн на 4 недели (т.е., 28 суток). За это абонент получит:

15 ГБ интернета;

2 500 МБ мобильного интернета в роуминге в 27 странах;

безлим на звонки в сети;

150 минут на звонки на другие мобильные, городские и заграничниые номера (в Польшу, Италию, Германию, Чехию, Узбекистан, Израиль, США, Канаду, Китай, Индию, Испанию, Молдову и Румынию);

безлимитное использование услугами ряда государственных (в частности, Дія, "Укрзалізния" и пр.), а также образовательных сервисов;

1 бесплатную дополнительную услугу (к примеру, 100 SMS по Украине или 100 SMS на любые номера по Украине).

Как сообщал OBOZ.UA, декабрьская кибератака на мобильный оператор "Киевстар" принесла ему убытков на 3,6 млрд грн. При этом основной причиной этих убытков стало не прямое влияние атаки на систему, а проведение оператором компенсаций своим клиентам.

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