Владельцы переписали цены на жилье: сколько теперь стоят квартиры в Киеве

В Киеве основной спрос приходится на бюджетное жилье до 50 тысяч долларов, сосредоточенное в отдаленных районах и пригороде. Самые дорогие квартиры продаются в центральных районах, в частности , в Печерском и Шевченковском.

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Об этом сообщили на крупном профильном портале. Цены на квартиры в Киеве остаются стабильными с мая 2024, хотя спрос на жилье остается низким.

Однокомнатные квартиры в среднем подешевели с $65 тыс. до $60 тыс., а покупатели активно торгуются, снижая цены на 5–7% в зависимости от локации и состояния объекта. По словам Оксаны Ковтун, главы киевского подразделения Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АФНУ), в ноябре-декабре можно получить существенную скидку, если квартира не пользуется высоким спросом.

Большинство покупателей ищут квартиры стоимостью до $50 тысяч, что объясняется доступностью государственных программ. А именно:

естьОсел – льготное кредитование жилья;

– льготное кредитование жилья; еВосстановление – финансирование для приобретения жилья ветеранами АТО/ООС;

– финансирование для приобретения жилья ветеранами АТО/ООС; постановления Кабмина №280 и №119, направленные на обеспечение жильем отдельных категорий граждан.

Самые дорогие квартиры обычно продаются в Печерском и Шевченковском районах. В среднем:

однокомнатные квартиры стоят $130 тысяч и $80 тысяч соответственно;

двухкомнатные – $185 тысяч и $125 тысяч.

Дешевое жилье можно найти в Деснянском ($39,5 тысяч) и Днепровском ($55 тысяч) районах. Это идеальные варианты для ищущих доступное жилье в пределах города.

Пригород Киева предлагает еще более доступные варианты, с стартовыми ценами от $26 тысяч. Самые популярные локации и средние цены:

Петропавловская Борщаговка – $48 тысяч;

– $48 тысяч; Софийская Борщаговка – $46 тысяч;

– $46 тысяч; Вишневое, Бровары, Вышгород – $43 тысячи;

– $43 тысячи; Ирпень, Буча – $35,7 тысяч и $34,5 тысяч соответственно;

– $35,7 тысяч и $34,5 тысяч соответственно; Гостомель – $26 тысяч.

Такие варианты выбирают покупатели, которые хотят сэкономить и готовы к ежедневному подбору в город. Различные типы застройки влияют на цены и спрос:

Хрущевки: из-за низкой популярности существенно упали в цене, их стоимость часто ниже средней по рынку;

Новостройки: остаются конкурентоспособными благодаря современным условиям, хотя и дороже старого жилого фонда;

остаются конкурентоспособными благодаря современным условиям, хотя и дороже старого жилого фонда; "Царские дома": самая дорогая недвижимость из-за расположения в центре, ограниченного количества объектов и высоких потолков. К примеру, двухкомнатная квартира в царском доме стоит $157 тысяч, тогда как в хрущевке – всего $53 тысячи.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, владельцы 1-комнатных квартир переписали стоимость жилья во многих крупных городах Украины. Причем в сторону как удорожание, так и удешевление. Например, за последние 6 месяцев больше всего стоимость такого жилья выросла в Ровно – на 10%, до средних 45 000 долларов.

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