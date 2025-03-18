Украинцы имеют возможность бесплатно овладеть новыми профессиями: как именно и на кого учатся

Украинцы имеют возможность бесплатно овладеть новыми профессиями благодаря государственным ваучерам на обучение. Наиболее среди них выбирают медсестринство, поварское дело, медицину, социальную работу и вождение.

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Об этом сообщает Министерство экономики Украины. С начала 2025 года более 5 000 украинцев получили государственные ваучеры на бесплатное обучение и смогли овладеть новыми профессиями.

Это часть масштабной программы поддержки, которая позволяет гражданам получить востребованные специальности и повысить свою конкурентоспособность на рынке труда. За первые три месяца 2025 года больше ваучеров выдано на следующие профессии:

медсестринство – 1397 человек;

– 1397 человек; повар – 400 человек;

– 400 человек; медицина – 350 человек;

– 350 человек; социальный рабочий – 340 человек;

– 340 человек; водитель – 316 человек.

В 2024 году аналогичную возможность получили 23 000 украинцев, что свидетельствует о значительном спросе на программу. Ваучер на обучение могут получить:

граждане старше 45 лет со страховым стажем более 15 лет;

ветераны и участники боевых действий;

внутренне перемещенные лица;

люди с инвалидностью;

лица, получившие ранения из-за войны войны или побывавшие в плену.

Какие основные условия

человек должен иметь профессионально-техническое или высшее образование;

не быть зарегистрированным как безработный;

не проходить обучение на средства государства в течение последних 3 лет.

Как получить ваучер

выбрать специальность и учебное заведение;

подать заявку онлайн или обратиться в центр занятости;

предоставить необходимые документы (паспорт, ИПН, трудовую книжку, документы об образовании);

заключить договор с учебным заведением в течение 90 дней после получения ваучера.

Сумма ваучера не превышает 30280 грн. Если обучение стоит дороже, разницу оплачивает работодатель или сам человек. Программа является частью инициативы "Работа без барьеров" и направлена на создание безбарьерного места для украинцев. Министерство экономики и Государственная служба занятости активно расширяют список профессий (в настоящее время их 155), чтобы обеспечить людей новыми возможностями для карьерного развития.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина остро нуждается в рабочей силе – особенно это станет актуальным после войны, когда стране нужно будет восстанавливать свой экономический потенциал. По оценкам Министерства национального единства, для того чтобы удвоить свой ВВП Украине понадобятся дополнительные 4,5 млн человек.

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