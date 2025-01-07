На аукционе купили рыбу за $1,3 миллиона: что в ней особенного и как выглядит

На традиционном новогоднем аукционе в Японии продали рыбу за 207 миллионов иен ($1,3 млн), что сделало ее второй по дороговизне подобной покупкой в истории таких торгов. Это 276-килограммовая туша тунца – согласно японской традиции, купленная первой в году она приносит удачу своему владельцу.

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Как сообщает Kyodo News, рыбу размером с мотоцикл совместно купили промежуточный оптовик и сеть мишленовских суши-ресторанов Onodera Group во время новогоднего аукциона на популярном рыбном рынке Тойосу в Токио 5 января.

"Первый тунец – это то, что должно принести удачу. Мы хотим, чтобы люди съели это и провели замечательный год", – сказал после аукциона журналистам официальный представитель Onodera Group Синдзи Нагао.

Купленный тунец стал второй самой дорогой рыбой в истории новогоднего аукциона на рынке Тойосу, который в последние годы стал одним из главных туристических мест японской столицы. Он был выловлен у побережья в городке Ома утром 4 января, а на следующий день с 5:10 утра его уже выставили на рыбном рынке.

"Он был толстый, как корова. Это как мечта. Я всегда волнуюсь, сколько еще лет я смогу выполнять эту работу, но я невероятно счастлив", – сказал 73-летний рыбак Масахиро Такеучи, который поймал гигантскую рыбу.

Самой дорогой в истории аукциона в Тойосу рыбой остается голубой тунец, проданный за 333,6 миллиона иен (около 1,6 миллиона долларов) в 2019 году владельцу сети ресторанов Sushi Zanmai Киеси Кимуре. Пандемия COVID-19 резко обрушила котировки голубого тунца – в 2021 году самую дорогую рыбу продали за 20,8 миллиона иен, в 2023 – за 36 миллионов, а на новогоднем аукционе 2024 года самого дорогого тунца продали за 114,2 миллиона иен, его также приобрела Onodera Group..

Также OBOZ.UA сообщал, что в Великобритании было продано на аукционе куриное яйцо, которое встречается одно на миллиард. Яйцо сферической формы купили за 200 фунтов стерлингов.

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