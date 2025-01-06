В "Укрзалізниці" сообщили о задержке ряда поездов: какая причина и когда прибудут на конечные станции

В результате российских обстрелов была повреждена контактная сеть железной дороги на Киевщине, однако движение поездов уже возобновлено. Больше всего опаздывает поезд №103/104 Львов-Краматорск с задержкой +1:11 час.

Видео дня

Об этом сообщила "Укрзалізниця". По данным перевозчика время задержки поездов можно проверять в режиме реального времени на официальном сайте.

Обстрел произошел в ночь с 5 на 6 декабря. Как отметили представители местных властей, российские беспилотники заходили на Киев волнами, атакуя город по разным направлениям. Воздушная тревога в столице продолжалась более четырех часов.

После окончания обстрела ремонтные бригады сразу же приступили к работе по восстановлению поврежденных участков контактной сети. На данный момент движение поездов на поврежденном участке уже возобновлено, хотя некоторые рейсы все еще могут следовать с задержками:

№103/104 Львов-Краматорск (+1:11 ч);

(+1:11 ч); №21/22 Львов-Харьков-Пасс. (+1:11 год);

№9/10 Будапешт-Келети-Киев-Пасс. (+0:36 год);

(+0:36 год); №13/14 Солотвино-1-Киев-Пасс. (+0:20 год);

(+0:20 год); №55/56 Рахов-Киев-Пасс. (+0:20 год);

(+0:20 год); №95/96 Рахов-Киев-Пасс. (+0:20 год).

Пассажирам рекомендуется регулярно проверять информацию о движении поездов. Несмотря на очередные террористические обстрелы, железнодорожники оперативно справились с заданием и возобновили движение поездов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в поездах "Укрзализныци" будут подавать полноценные обеды. Однако не у всех – на время тестирования услуга будет доступна только в 4 поездах. Стоят блюда от 170 до 190 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!