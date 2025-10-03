В 'Укрнафте' рассказали, сколько АЗК работают при отсутствии электричества

Враг снова активизировал удары по энергетической инфраструктуре страны. Больше всего пострадала Черниговская область, где без света осталось 307 тысяч человек.

Видео дня

Все АЗК UKRNAFTA – крупнейшей монобрендовой сети автозаправочных комплексов страны – в случае отключений электроэнергии продолжают работать. В целом это 663 автозаправочных комплекса по всей территории Украины. Там всегда можно заправить автомобиль топливом европейского качества. 360 АЗК работают в режиме "пунктов несокрушимости". На них установлены дополнительные генераторы. Там люди могут согреться, выпить горячего чая или кофе, зарядить телефон, а также получить доступ к интернету.

"Массированные атаки на энергетическую инфраструктуру привели к отключениям в ряде регионов – в частности в Черниговской, Сумской и других областях. Сеть АЗК UKRNAFTA продолжает работать даже в условиях отключений электроэнергии. Мы обеспечили резервное питание и условия для посетителей, чтобы украинцы могли заправиться, согреться и оставаться на связи. Спасибо всем, кто поддерживает людей и работает даже в самых сложных условиях", – отметил исполняющий обязанности председателя правления АО "Укрнафта" Юрий Ткачук.

Полный перечень адресов "несокрушимых" АЗК UKRNAFTA – по ссылке.

Справка:

АО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и природный газ, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗК, насчитывает 663 заправки на всей территории Украины и реализует качественное топливо Евро-5.

Под управлением государственной компании находятся также АЗК сети Glusco. В 2025 году "Укрнафта" завершила сделку с Shell Overseas Investments BV о покупке сети Shell в Украине.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКартка", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач". Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 года сумма благотворительной помощи составила около 3 млрд грн.