В Украинском институте будущего рассказали, что мешает импорту электроэнергии зимой

Установленные ценовые ограничения на рынке электроэнергии (прайс-кепы) уменьшают возможности для импорта электроэнергии во время отопительного сезона.

Об этом заявил аналитик Украинского института будущего Андриан Прокип.

Он рассказал, что зимой может возникнуть ситуация, что Украине придется больше использовать газ для производства электроэнергии, или больше импортировать.

Прокип пояснил, что сейчас разрешенная мощность для импорта составляет 1,2 ГВт и в течение зимы она, возможно, будет расширена до 2 ГВт.

"Без импорта мы не сможем пройти эту зиму. Правда, есть еще некоторые внутренние проблемы регуляторного характера. Если говорить об импорте на сегменты рынка "на сутки вперед", например, то этот импорт ограничен ценовыми ограничениями", – подчеркнул аналитик.

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Он добавил, что если вдруг в Европе поднимутся цены на электроэнергию, то в таком случае прайс-кепы будут ограничивать возможности для импорта. Поэтому системному оператору "Укрэнерго" придется пользоваться аварийной помощью, которая по сути является импортом, но по более высоким ценам.

"Мы имели эту ситуацию в августе, когда объемы аварийной помощи были выше, чем объемы коммерческого импорта", – напомнил эксперт.

Ранее глава государственной "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что для сбалансирования работы энергосистемы во время отопительного сезона необходимо устранить регуляторные ограничения на цену электроэнергии.