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В Украине запустили новый "специальный" поезд: цена билетов

Роман Костюченко
Рынки и компании
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В Украине запустили новый 'специальный' поезд

В Украине запустили новый поезд. Он получил номер 218/217 и соединит города Чоп и Львов. Особенность же поезда в том, что он будет временным – рейсы запланированы только на 17, 19 и 25-е июля. Билеты же на него уже поступили в продажу – и, в частности, и на рейс 19 июля из Чопа стоят (вагон 1 класса) 305,28 грн.

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Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Там отметили:

  • Так же поезд будет экспериментальным – рейсы будут осуществляться в тестовом режиме.
  • В составе поезда будут купейные вагоны с местами для сидения без спального формата: нечетные места будут расположены у окна, четные – у прохода.

"В летний период спрос на путешествия между регионами растет. Поэтому в тестовом режиме для изучения пассажиропотока 17, 19 и 25 июля будет курсировать дополнительный дневной поезд №218/217, который соединит Закарпатье с Львовщиной", – говорится в сообщении.

В Украине запустили новый поезд

Сколько стоят билеты на новый поезд

На рейс 17 июля из Чопа билеты продают в вагоны 1 класса. Их стоимость – 305,28 грн.

Цена билетов на поезд во Львов

В обратную сторону билеты реализуют в такие же вагоны. Цена – 305,28 грн.

Сколько стоят билеты на новый поезд

Где купить билеты на новый поезд

  • В приложении "Укрзалізниці".
  • На сайте перевозчика.
  • В железнодорожных кассах.

Расписание нового поезда

Отправление из Чопа – 10:30. Прибытие во Львов – 15:18.

Отправление из Львова – 15:56. Прибытие в Чоп – 20:38.

На маршруте предусмотрено несколько остановок. Они будут осуществляться на станциях:

  • Батево.
  • Мукачево.
  • Свалява.
  • Воловец.
  • Славское.
  • Сколе.
  • Стрый.

Зачем запускают временные поезда

В целом же временные поезда запускают, когда спрос на поездки увеличивается и уже осуществляемые рейсы не могут справиться с пассажиропотоком. Связано же это может быть с разными факторами. В частности:

  • праздниками;
  • пиковыми периодами поездок – например, каникулами или отпусками.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, женские купе появились еще в трех поездах "Укрзалізниці". Во всех них такие купе будут в вагоне №5. Первые же рейсы обновленные поезда начнут совершать с 25 июля.

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