В Украине запустили новый "специальный" поезд: цена билетов
В Украине запустили новый поезд. Он получил номер 218/217 и соединит города Чоп и Львов. Особенность же поезда в том, что он будет временным – рейсы запланированы только на 17, 19 и 25-е июля. Билеты же на него уже поступили в продажу – и, в частности, и на рейс 19 июля из Чопа стоят (вагон 1 класса) 305,28 грн.
Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Там отметили:
- Так же поезд будет экспериментальным – рейсы будут осуществляться в тестовом режиме.
- В составе поезда будут купейные вагоны с местами для сидения без спального формата: нечетные места будут расположены у окна, четные – у прохода.
"В летний период спрос на путешествия между регионами растет. Поэтому в тестовом режиме для изучения пассажиропотока 17, 19 и 25 июля будет курсировать дополнительный дневной поезд №218/217, который соединит Закарпатье с Львовщиной", – говорится в сообщении.
Сколько стоят билеты на новый поезд
На рейс 17 июля из Чопа билеты продают в вагоны 1 класса. Их стоимость – 305,28 грн.
В обратную сторону билеты реализуют в такие же вагоны. Цена – 305,28 грн.
Где купить билеты на новый поезд
- В приложении "Укрзалізниці".
- На сайте перевозчика.
- В железнодорожных кассах.
Расписание нового поезда
Отправление из Чопа – 10:30. Прибытие во Львов – 15:18.
Отправление из Львова – 15:56. Прибытие в Чоп – 20:38.
На маршруте предусмотрено несколько остановок. Они будут осуществляться на станциях:
- Батево.
- Мукачево.
- Свалява.
- Воловец.
- Славское.
- Сколе.
- Стрый.
Зачем запускают временные поезда
В целом же временные поезда запускают, когда спрос на поездки увеличивается и уже осуществляемые рейсы не могут справиться с пассажиропотоком. Связано же это может быть с разными факторами. В частности:
- праздниками;
- пиковыми периодами поездок – например, каникулами или отпусками.
Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, женские купе появились еще в трех поездах "Укрзалізниці". Во всех них такие купе будут в вагоне №5. Первые же рейсы обновленные поезда начнут совершать с 25 июля.
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