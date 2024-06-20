В Украине запустили новый поезд в популярном направлении: сколько стоят билеты

На популярном летнем направлении в Одессу будет курсировать дополнительный поезд. Он будет отправляться со Львова. Впрочем, поезд будет временным – рейс запланирован лишь на 30 июня.

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Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Там отметили: поезд будет дневным.

"Назначаем поезд №168/167 Львов – Одесса. На 30 июня", – говорится в сообщении.

Расписание поезда со Львова в Одессу

Поезд будет отправляться со Львова в 07:23. Прибывать в Одессу – в 18:19.

Из Одессы поезд будет отправляться в ту же дату в 08:03. Прибытие во Львов – в 18:40.

Где купить билеты

Купить же билеты можно в приложении "Укрзалізниці". А кроме того:

на сайте;

в чат-боте;

в кассах вокзалов.

Сколько стоят билеты

На рейс со Львова в Одессу билеты продают в сидячие вагоны 1 класса. Стоят они 932,71 грн.

На рейс того же дня из Одессы во Львов билеты продаются так же в сидячие вагоны 1 класса. Цена – те же 932,71 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" назначает дополнительный поезд из Киева в Одессу. Причина – повышение спроса среди пассажиров на это направление. Впрочем, поезд будет временным – рейсы запланированы лишь на 22 и 23 июня.

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