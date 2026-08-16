В Украине заметно переписали цены на землю: сколько теперь стоит гектар

В Украине заметно подорожала земля сельхозназначения. В июле 2026 года средняя стоимость гектара составила 77 885 грн, что более чем на 4 000 грн выше, чем было в июне.

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Об этом сообщает Опендатабот. По его данным, площадь же проданной земли наоборот, снизилась:

в июле в Украине было продано 17 949 га;

это почти на 1 300 га ниже показателя июня.

Сколько стоит гектар земли в Украине

В целом цены на гектар земли по областям колеблются в среднем от 38 996 до 246 564 грн. Т.е. стоимость 1 га в самой дорогой области равняется более 6 га в самой дешевой.

Самые низкие цены зафиксированы аналитиками в Донецкой области – здесь гектар стоит в среднем 38 996 грн. А кроме того, в:

Запорожской – 40 207 грн/га;

Николаевской – 43 599 грн/га;

Днепропетровской – 49 954 грн/га;

Одесской – 49 959 грн/га;

Черниговской – 50 579 грн/га;

Сумской – 50 665 грн/га;

Харьковской – 50 890 грн/га.

Дороже всего земля стоит в Ивано-Франковской области – в среднем 246 564 за гектар. А также в:

Львовской – 218 079 грн/га;

Луганской – 150 000 грн/га;

Киевской – 122 541 грн/га;

Тернопольской – 113 000 грн/га;

Винницкой – 100 783 грн/га.

Почему в Украине активно скупают землю

Одними же их главных факторов, поддерживающих спрос на землю во время военного положения, отметили ранее в Госгеокадастре, является развитие агропромышленного комплекса. А кроме того:

рост доли сельского хозяйства в ВВП;

использование земельных участков в качестве инвестиционного инструмента;

допуск с 1 января 2024 года на рынок земли юридических лиц.

Впрочем, подчеркивается, даже с учетом всего вышеупомянутого, прогноз о массовой продаже земель сельскохозяйственного назначения не сбылся – и массовой распродажи украинских земель не произошло.

"Один миллион гектаров, находящихся в экономическом обороте, – это лишь 5,8% ранее подмораторных земель. Подавляющее большинство таких земель сегодня находится в аренде", – резюмировали в Госгеокадастре.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Украина остро ощущает проблему устаревшего жилищного фонда. По оценкам, ныне в стране около 30 тыс. "хрущевок", многие из которых начали строить в 1957 году. При этом значительное количество их находится в аварийном состоянии. Одним же из решений вопроса является снос этих сооружений и строительство на их месте новых зданий. Впрочем, принудительного отселения жильцов не будет.

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