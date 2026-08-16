В Украине заметно переписали цены на землю: сколько теперь стоит гектар
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В Украине заметно подорожала земля сельхозназначения. В июле 2026 года средняя стоимость гектара составила 77 885 грн, что более чем на 4 000 грн выше, чем было в июне.
Об этом сообщает Опендатабот. По его данным, площадь же проданной земли наоборот, снизилась:
- в июле в Украине было продано 17 949 га;
- это почти на 1 300 га ниже показателя июня.
Сколько стоит гектар земли в Украине
В целом цены на гектар земли по областям колеблются в среднем от 38 996 до 246 564 грн. Т.е. стоимость 1 га в самой дорогой области равняется более 6 га в самой дешевой.
Самые низкие цены зафиксированы аналитиками в Донецкой области – здесь гектар стоит в среднем 38 996 грн. А кроме того, в:
- Запорожской – 40 207 грн/га;
- Николаевской – 43 599 грн/га;
- Днепропетровской – 49 954 грн/га;
- Одесской – 49 959 грн/га;
- Черниговской – 50 579 грн/га;
- Сумской – 50 665 грн/га;
- Харьковской – 50 890 грн/га.
Дороже всего земля стоит в Ивано-Франковской области – в среднем 246 564 за гектар. А также в:
- Львовской – 218 079 грн/га;
- Луганской – 150 000 грн/га;
- Киевской – 122 541 грн/га;
- Тернопольской – 113 000 грн/га;
- Винницкой – 100 783 грн/га.
Почему в Украине активно скупают землю
Одними же их главных факторов, поддерживающих спрос на землю во время военного положения, отметили ранее в Госгеокадастре, является развитие агропромышленного комплекса. А кроме того:
- рост доли сельского хозяйства в ВВП;
- использование земельных участков в качестве инвестиционного инструмента;
- допуск с 1 января 2024 года на рынок земли юридических лиц.
Впрочем, подчеркивается, даже с учетом всего вышеупомянутого, прогноз о массовой продаже земель сельскохозяйственного назначения не сбылся – и массовой распродажи украинских земель не произошло.
"Один миллион гектаров, находящихся в экономическом обороте, – это лишь 5,8% ранее подмораторных земель. Подавляющее большинство таких земель сегодня находится в аренде", – резюмировали в Госгеокадастре.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Украина остро ощущает проблему устаревшего жилищного фонда. По оценкам, ныне в стране около 30 тыс. "хрущевок", многие из которых начали строить в 1957 году. При этом значительное количество их находится в аварийном состоянии. Одним же из решений вопроса является снос этих сооружений и строительство на их месте новых зданий. Впрочем, принудительного отселения жильцов не будет.
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