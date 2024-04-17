В Украине закрывается "банк в смартфоне": что нужно сделать клиентам

Банк АО "Таскомбанк" прекращает развитие проекта sportbank с 17 апреля 2024 г. из-за значительных изменений во внешней среде. Банк же предлагает клиентам программу перехода на другие банковские продукты или условия обслуживания.

Об этом сообщил Таскомбанк. "Сообщаем Вам о решении прекратить развитие и дальнейшую работу проекта sportbank ", – говорится в сообщении.

Это решение вступит в силу с 17 апреля 2024 г., когда прекратится привлечение новых клиентов и оформление новых продуктов через приложение sportbank. Также, с 12 мая 2024 года само приложение sportbank будет недоступно для дальнейшего использования.

Главной причиной этого решения стали значительные изменения во внешней среде, требующие корректировки бизнес-модели и стратегии банка. Однако АО "Таскомбанк" сообщило, что сосредоточится на развитии собственных проектов, предоставляя клиентам надежный и современный финансовый сервис.

Тем не менее, клиенты sportbank являются клиентами Таскомбанка, и банк продолжит их обслуживание, обеспечивая надежные финансовые услуги. Все клиенты могут воспользоваться программой удобного перехода на условия дальнейшего обслуживания или выбрать другие продукты банка. Более подробно об этих условиях можно узнать на веб-сайте банка или в любом отделении.

Программа перехода для клиентов: инструкция

С 17 апреля 2024 г. продукты клиентов будут доступны в приложении TAS2U. Инструкция для пользователей TAS2U:

обновите приложение TAS2U, войдите и примите условия оферты для дальнейшего обслуживания в Таскомбанке;

карты sportbank будут автоматически перевыпущены на виртуальные карты success card, отображая все ваши банковские продукты;

ознакомьтесь с новыми тарифами и продуктами Таскомбанка и продолжайте пользоваться банковским сервисом.

Для непользователей приложения TAS2U также предусмотрели план действий. А именно:

загрузите приложение TAS2U;

зарегистрируйтесь, используя финансовый номер и номер карты sportbank;

примите условия оферты для последующего обслуживания в Таскомбанке;

карты sportbank будут автоматически перевыпущены на виртуальные карты success card, отображая все ваши банковские продукты.

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