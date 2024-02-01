В Украине за тисячу евро продают двухкомнатную "сталинку" на берегу озера: как выглядит 

В Харьковской области, в Коломаке, продают двухкомнатную квартиру в "сталинке". Площадь жилья составляет 65 квадратов, при этом стоимость квартиры - всего 1 тыс. евро.

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Об этом говорится в данных крупного портала недвижимости. Здание имеет всего один этаж. Квартира нуждается в ремонте. Площадь кухни - 12 квадратов. Есть индивидуальное газовое отопление.

"Двухкомнатная "сталинка" на берегу озера, с набережной, спортивными площадками и залом. До воды всего 200 метров, хорошее покрытие от киевской трассы до участка", – говорится в объявлении. Вместе с квартирой также продают техническое помещение и участок земли площадью семь соток.

Отметим, за девять месяцев 2023 года цены на жилье выросли на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. На первичном рынке рост составил 12,2%, на вторичном – 15,1%. Как сообщило статведомство, по сравнению с предыдущим кварталом цены на жилье в июле-сентябре 2023 года выросли на 6%, в то же время на первичном рынке – на 4,5%, на вторичном – на 6,9%.

По данным Госстата, в третьем квартале цены на первичке выросли для однокомнатных квартир на 3,6% по сравнению со вторым кварталом, для двухкомнатных – на 4,9%, трехкомнатных – на 6%. На вторичном рынке цены выросли на 5,1%, 7,5% и 7,6% соответственно.

Ранее OBOZ.UA писал о самом дешевом жилье в Украине. Да, в небольших населенных пунктах квартиры без ремонта и иногда без водоснабжения можно приобрести за тысячу долларов.

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