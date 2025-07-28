В Украине за малоизвестную работу платят до 30 тыс. грн: каких специалистов ищут

В Украине есть как популярные, так и малоизвестные профессии, за которые тем не менее можно получать неплохую зарплату. Главное – понять, кому именно предлагают работу, потому что мало кто может знать, чем занимается грохотник, кратонажник или чокеровщик.

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Найти такие вакансии можно как на онлайн-досках объявлений, так и на Едином портале вакансий Государственной службы занятости. Впрочем, даже читая название должности, не всегда "понятно, кого именно ищут и кому подходит такой вид занятости", отметили в учреждении.

Грохотник – специалист, который занимается просеиванием материалов на специальных ситах как в сухом, так и во влажном виде. Он отвечает за контроль работы оборудования в определенной производственной зоне. Такие работники чаще всего требуются в области строительства и обслуживания автодорог. Профессия делится на несколько разрядов в зависимости от сложности задач и уровня квалификации.

Лица с базовым или неполным средним образованием могут начать работу без опыта, получая необходимые навыки непосредственно на месте. Для высших разрядов уже необходимо профтехобразование и предыдущий опыт работы. И таким специалистам предлагают до 30 тыс. грн в месяц.

Картонажник – работник, который изготавливает картонные коробки и упаковки. В его обязанности входит подбор материала, разметка, вырезание, сборка и склеивание заготовок. Для эффективного выполнения задач картонщик тесно сотрудничает с другими работниками компании.

Формальное образование для освоения профессии не требуется, ведь практическое обучение обычно проводится прямо на производстве. Специалисты в Украине могут получать до 15 тыс. грн.

Оптометрист – медицинский специалист, которого часто путают с окулистом. Однако его главная функция – выявление нарушений зрения и назначения оптической коррекции в виде линз или очков. Он проводит диагностику зрительной функции и определяет оптимальные средства ее улучшения. В отличие от окулиста, который лечит заболевания глаз, оптометрист фокусируется исключительно на коррекции зрения.

Чтобы работать по этой специальности, необходимо иметь соответствующее медицинское образование. Соискатели работы по этой специальности могут рассчитывать на оплату до 20 тыс. грн в месяц.

Сигналист – представитель железнодорожной сферы, который отвечает за безопасность движения поездов путем подачи сигналов. Существуют различные направления этой работы – от обслуживания пассажирских рейсов до сопровождения грузовых перевозок.

В зависимости от объема ответственности, для трудоустройства может быть достаточно диплома колледжа или ПТУ либо же понадобится полноценное высшее образование. В зависимости от региона работы специалистам предлагают до 15 тыс. грн.

Чокеровщик – специалист, отвечающий за закрепление груза, преимущественно древесины, с помощью металлических тросов (чокеров) перед транспортировкой. Для этой работы требуется профтехобразование или прохождение обучения непосредственно на предприятии.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине растет спрос на квалифицированных специалистов, и отдельные работодатели готовы платить высокие зарплаты за нужные навыки. Например, более 25 тыс. грн могут получать водители-международники, продавцы-консультанты и даже ученики мастера по ремонту стиральных машин.

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