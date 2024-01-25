В Украине взлетели цены на важный продукт: почему изменилась стоимость и что будет дальше

В Украине цены на молоко и молочные продукты выросли на 10% в 2023 году. Пока средняя стоимость молока (1 л) 3,2% жирности составляет 35 грн. Причин удорожания несколько, одна из них – рост цен на сырье, однако в дальнейшем ситуация может измениться.

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Так, в конце декабря цена на сырье достигла более 15 грн/кг, что отражает подорожание почти на 30% за 4 месяца. Как рассказала менеджер по маркетингу оптового аграрного рынка "Шувар" Татьяна Попович OBOZ.UA, основной причиной повышения цен именно дефицит сырья.

Он обусловлен снижением численности крупного рогатого скота. Например, количество коров в 2023 году уменьшилось почти на 40% по сравнению с 2017 годом.

Также ценовые показатели зависят от импорта молокопродукции: "Высокие цены на внутренние молочные продукты могут привести к увеличению их импорта. Повышение затрат на энергию, горючее и логистику для перерабатывающих предприятий также способствует росту цен", – говорит эксперт.

Изменится ли цена на молочку в дальнейшем?

Есть вероятность, что цены на молочное сырье могут пойти вниз, поскольку перерабатывающие компании сейчас сталкиваются с ограничениями в финансовых ресурсах, необходимых для поддержания высоких закупочных цен.

Однако, обострение ситуации с логистикой, вызванное войной в Украине, также вносит коррективы в повышение цен на продовольственные товары. В этом случае речь идет и о молочных продуктах.

Как сообщал OBOZ.UА, в Украине в течение 2024 года, вероятно, будут расти цены на некоторые продукты питания. В частности, речь идет о хлебе и хлебобулочных изделиях, кисломолочных и молочных продуктах, мясных продуктах.

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