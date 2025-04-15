В Украине взлетели цены на ряд продуктов: что больше всего подорожало и почему

По состоянию на начало апреля 2025 года хлеб подорожал до 42,23 грн/кг (высший сорт), макароны до 36,25 грн/кг, гречка до 37,55 грн/кг, а масло до 66,87 грн/л. В то же время рис остался на уровне 57,70 грн/кг, а сахар немного снизился в цене – до 33,15 грн/кг.

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Об этом сообщили в НИИ "Украгропромпроизводительность". В начале апреля 2025 г. в Украине зафиксировано очередное повышение цен на базовые пищевые продукты.

По состоянию на 8 апреля была проанализирована ситуация на 50 рынках по всей стране, что позволило составить актуальную картину изменений в потребительской корзине украинцев. Наибольший рост цен наблюдается на хлеб и хлебобулочные изделия. Все основные виды хлеба прибавили в стоимости:

хлеб из пшеничной муки высшего сорта – +1,3%, новая цена 42,23 грн/кг;

хлеб первого сорта – +1,1%, цена 37,15 грн/кг;

ржано-пшеничный хлеб – +1,0%, цена 36,86 грн/кг;

батон – +1,5%, цена 51,20 грн/кг.

Высокие цены традиционно зафиксированы в Киеве, а также в Киевской, Черниговской и Херсонской областях. Дешевле всего хлеб в Одесской, Тернопольской, Закарпатской и Винницкой областях.

Макаронные изделия подорожали на 0,6% и теперь стоят в среднем 36,25 грн/кг. Самые дорогие макароны в Харьковской области, а самые дешевые – в Херсонской. Мука пшеничная высшего сорта также выросла в цене на 0,5%, средний показатель по стране – 23,27 грн/кг.

Самые высокие цены зафиксированы в Ривненской, Одесской областях и Киеве, а самые низкие – в Кировоградской, Львовской и Харьковской. Среди круп больше подорожали:

манная крупа – +0,9%, средняя цена 25,70 грн/кг;

гречневая – +0,2%, 37,55 грн/кг;

пшенная – +0,3 %, 27,38 грн/кг;

овсяная – +0,3%, 32,27 грн/кг.

Цена на рис осталась стабильной – 57,70 грн/кг. Это самая высокая средняя цена среди всех круп. Подсолнечное рафинированное масло подорожало на 0,3%, средняя цена – 66,87 грн/л.

Дороже всего его можно приобрести в Киеве и Ривненской области, а дешевле всего в Николаевской и Херсонской. Сахар, напротив, немного подешевел – минус 0,3%, со средней ценой 33,15 грн/кг. Самая высокая стоимость зафиксирована в Киеве и Черкасской области, самая низкая – в Сумской и Тернопольской.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине цены на белокочанную капусту выросли в шесть раз по сравнению с прошлым годом. Спрос остается высоким, а фермеры прогнозируют дальнейшее удорожание из-за уменьшения запасов. На сегодняшний день стоимость колеблется от 45 до 60 грн за килограмм.

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