В Украине выставили на продажу активы сразу 6 банков: чье имущество пустят с молотка

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы 6 банков – в рамках реализации межотраслевого пула. Однако только подлежащих ликвидации – крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Начальная цена реализации лота составляет 84,3 млн грн.

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Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили: торги состоятся 29 июля.

"Речь идет о правах требований и имущественных правах по кредитным договорам, заключенным с субъектами хозяйствования, дебиторской задолженности. А также имущественных правах по дебиторской задолженности (в общей сложности более 3 100 договоров)", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: на продажу выставлено не переданное в залог по договорам имущество. Покупатель может приобрести лишь право взыскать с должника:

Задолженность.

Залоговое имущество в судебном или внесудебном порядке.

В то же время, отмечается, несмотря на то, что большинство договоров беззалоговые, по части договоров есть обеспечение. В частности:

Гостиничный комплекс на 341,9 кв. м, состоящий из шести коттеджей.

Земельный участок общей площадью 0,12 га.

Комплекс построек и сооружений общей площадью 5 316,02 кв. м.

Два объекта коммерческой недвижимости общей площадью 145 309,1 кв. м и 948,8 кв. м соответственно.

"Участие в аукционе могут принять физические и юридические лица, кроме должников по выстланным на продажу договорам, РФ и лиц, связанным с государством-агрессором. Также покупателям не могут быть физические или юридические лица, к которым применены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры", – рассказали в ФГВФЛ.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, вкладчикам ПАТ "АКБ "Капитал" прекратят віплачивать гарантированные суммы. Дело в том, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), согласно законодательству, составил ликвидационный баланс и отчет о выполнении ликвидационной процедуры банка.

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