В Украине выставили на продажу активы 8 банков: список названий

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда ликвидирующихся банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет 14,21 млрд грн.

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Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 24 января) запланирована продажа активов таких банков:

МР Банк;

Проминвестбанк;

Мегабанк;

АКБ "Конкорд";

Айбкос Банк;

Укрстройинвестбанк;

Банк Сич;

КСГ Банк.

"На этой неделе (20-24 января) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 8 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет около 14,21 млрд грн", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

При этом подчеркивается: из общей суммы на 14,05 млрд грн выставлены на продажу права требования по кредитам. А кроме того:

на 111,98 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства;

на 46,13 млн грн – дебиторская задолженность перед банками.

ПриватБанк не возвращает клиентам карты, которые забрал банкомат

В то же время, ПриватБанк не возвращает изъятые или забытые в его банкоматах карты. В таком случае следует обращаться в банк для восстановления карты. Такие же правила действуют и для карт, изъятых или оставленных в терминалах.

Более того, рассказали в банке, терминал и банкомат "не отдадут" карту, даже если она была выпущена другим банком. Ее придется восстанавливать – однако для этого нужно обращаться в банк, который выдал карту.

"Изъятые или оставленные в банкоматах или терминалах карты не возвращаются. Для восстановления карты вам необходимо обратиться в банк, выдавший эту карту", – отметили в ПриватБанке.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, клиентам "Коминвестбанка" начали возвращать вклады – в связи с запущенной процедурой ликвидации банка. Выплаты производятся через банки-агенты ФГВФЛ, подключенных к Автоматизированной системе выплат Фонда. Получить возмещение вкладчики могут непосредственно в отделении одного из таких банков или дистанционно.

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