В Украине выставили на продажу активы 8 банков: список названий
Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда ликвидирующихся банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет 14,21 млрд грн.
Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 24 января) запланирована продажа активов таких банков:
- МР Банк;
- Проминвестбанк;
- Мегабанк;
- АКБ "Конкорд";
- Айбкос Банк;
- Укрстройинвестбанк;
- Банк Сич;
- КСГ Банк.
"На этой неделе (20-24 января) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 8 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет около 14,21 млрд грн", – говорится в сообщении.
Какие активы банков продают
При этом подчеркивается: из общей суммы на 14,05 млрд грн выставлены на продажу права требования по кредитам. А кроме того:
- на 111,98 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства;
- на 46,13 млн грн – дебиторская задолженность перед банками.
ПриватБанк не возвращает клиентам карты, которые забрал банкомат
В то же время, ПриватБанк не возвращает изъятые или забытые в его банкоматах карты. В таком случае следует обращаться в банк для восстановления карты. Такие же правила действуют и для карт, изъятых или оставленных в терминалах.
Более того, рассказали в банке, терминал и банкомат "не отдадут" карту, даже если она была выпущена другим банком. Ее придется восстанавливать – однако для этого нужно обращаться в банк, который выдал карту.
"Изъятые или оставленные в банкоматах или терминалах карты не возвращаются. Для восстановления карты вам необходимо обратиться в банк, выдавший эту карту", – отметили в ПриватБанке.
Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, клиентам "Коминвестбанка" начали возвращать вклады – в связи с запущенной процедурой ликвидации банка. Выплаты производятся через банки-агенты ФГВФЛ, подключенных к Автоматизированной системе выплат Фонда. Получить возмещение вкладчики могут непосредственно в отделении одного из таких банков или дистанционно.
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