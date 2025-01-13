В Украине выросли цены на популярный напиток: почему изменилась стоимость и что будет дальше

В 2024 году средняя цена чашки кофе в Украине выросла на 11% и составила 31 грн, а в Одесской области достигла рекордных 40 грн. Основная причина удорожания – рост стоимости арабики на 85% из-за засухи в Бразилии, в ближайшее время стоимость снижаться не будет.

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Об этом рассказали руководители кофейных сетей в комментарии СМИ. Исследование Poster и Опендатабот свидетельствует, что в конце года самый дорогой кофе можно было найти на Одесщине (40 грн за чашку) и Львовщине (39 грн), тогда как в Киеве средняя цена составила 36 грн.

Почему кофе дорожает

Главной причиной удорожания стал резкий рост цен на зеленый кофе на мировых рынках. Александр Гавриленко, операционный директор сети Idealist, отметил, что стоимость арабики выросла на 85% с начала года из-за неблагоприятных погодных условий в Бразилии, крупнейшем производителе кофе в мире.

"Мы повысили цену на 10 грн на каждый кофейный напиток", - рассказал Гавриленко, отмечая необходимость таких изменений из-за стремительного роста расходов. Похожее мнение высказал и руководитель сети One Love Coffee Денис Калинин, который добавил, что цены на кофе выросли еще и из-за увеличения спроса на него в Украине. На это наложились удорожание логистики, повышение стоимости упаковочных материалов и перебои с электроснабжением, что повысило операционные расходы бизнеса.

Как отметила Инна Сирченко, директор по маркетингу Ascania FMCG, значительный рост цен на кофе наблюдался не только в Украине. На мировом рынке цена робусты поднялась на 70%, а в ноябре достигла исторического максимума на лондонской бирже London Robusta Coffee Futures. Основной причиной стало увеличение спроса на кофе на фоне сокращения урожая из-за сухого периода в регионах выращивания кофе в Бразилии за все время наблюдений.

Как меняется поведение потребителей

Несмотря на резкое подорожание кофе, потребление упало всего на 1%, сообщила Инна Сирченко. По словам Калинина из One Love Coffee, большинство посетителей кофеен отнеслись к повышению цен с пониманием. Однако возросла популярность альтернативных форматов кофе:

спрос на дрип-кофе значительно увеличился, поскольку он позволяет получить качественный напиток по меньшей цене;

значительно увеличился, поскольку он позволяет получить качественный напиток по меньшей цене; зерновой кофе стал еще более популярным, ведь потребители видят в нем возможность экономии в долгосрочной перспективе.

Тренды на украинском кофейном рынке

повышение цен на кофе в заведениях: по состоянию на конец 2024 г. цены на кофе в Украине в среднем выросли на 30% по сравнению с последним кварталом 2023 года;

по состоянию на конец 2024 г. цены на кофе в Украине в среднем выросли на по сравнению с последним кварталом 2023 года; рост расходов кофейного бизнеса: кроме удорожания зеленого кофе, бизнес столкнулся с повышением стоимости упаковки и логистики, что также повлияло на конечную цену продукта;

кроме удорожания зеленого кофе, бизнес столкнулся с повышением стоимости упаковки и логистики, что также повлияло на конечную цену продукта; популяризация новых форматов кофе: рост интереса к дроп-кофе и зерновому кофе свидетельствует об адаптации потребителей к новым экономическим условиям.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, цены на яблоки в Украине продолжают расти из-за активного спроса и ограниченного предложения высококачественной продукции. Пока они уже на 61% выше, чем в прошлом году, и могут подняться еще ближе к весне.

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