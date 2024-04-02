В Украине выросли штрафы: за какие нарушение придется платить 80 тысяч

В Украине увеличились штрафы за нарушение трудового законодательства. Причина – рост минимальной зарплаты с 1 апреля. Таким образом, штраф будет рассчитываться от 8 000 грн и, к примеру, за выплату заработной платы без начисления и уплаты ЕСВ и налогов работодателя могут оштрафовать на 80 000 грн.

Такое же наказание, отметили эксперты, можно получить и за другие нарушения. В частности:

фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора (контракта),

оформление работника на неполное рабочее время или по трудовому договору с нефиксированным рабочим временем – но только в случае фактического выполнения работы в течение всего рабочего времени.

"С 01.04.2024 – [штраф] 80 000 грн. К юридическим лицам и "ФОПам" (физлицам-предпринимателям), являющимся плательщиками единого налога первой-третьей групп, применяется предупреждение", – рассказали эксперты.

В то же время 128 000 грн штрафа могут получить работодатели за недопущение к проведению проверки по вопросам выявления вышеуказанных нарушений. Либо же создание препятствий в ее проведении.

За каждого работника, относительно которого не соблюдены минимальные государственные гарантии по оплате труда, нужно будет уплатить штраф в 16 000 грн. А 24 000 грн за:

нарушение установленных сроков выплаты зарплаты, других выплат, более чем за один месяц;

выплату их не в полном объеме;

недопущение к проведению проверки по вопросам соблюдения законодательства о труде либо же создание препятствий в ее проведении.

"Также штраф в 3-кратном размере минимальной зарплаты (24 000 грн. – Ред.) применяется за превышение установленного допустимого количества трудовых договоров с нефиксированным рабочим временем или ведение недостоверного учета рабочего времени работника, работающего по трудовому договору с нефиксированным рабочим временем, по фактически выполняемой им работе", – говорится в материале.

За каждого мобилизованного работника, в отношении которого не соблюдены установленные законом гарантии и льготы нужно будет заплатить 32 000 грн. "Предупреждение – для юридически лицам и "ФОПов", являющихся плательщиками единого налога первой-третьей групп", – отметили эксперты.

За нарушение других требований трудового законодательства применяется штраф в размере 8 000 грн. А за повторное нарушение в течении 1 года – 16 000 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинские работодатели с 1 апреля начали получать увеличенные компенсации за трудоустройство определенных категорий людей. К примеру, на оплату работы трудоустроенных по направлению центров занятости внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) будут выдавать до 16 тыс. грн.

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