В Украине вернут неплановые налоговые проверки: когда ожидать

В Кабмине намерены возобновить налоговые проверки в Украине – там уже утвердили соответствующий законопроект. Речь при этом идет как о плановых, так и неплановых проверках. Ожидается, что они возобновятся уже с 1 октября.

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Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Он напомнил: отменены проверки были в связи с военным положением. И первоначально планировалось, что проводиться они не будут до отмены либо военного, либо чрезвычайного положения.

"Законопроект предлагает с 1 октября 2023 года возобновить проведение документальных (плановых и внеплановых) налоговых проверок. Проверки во время действия военного положения будут проводиться при наличии безопасных условий их проведения", – говорится в сообщении.

Почему это важно

"Налоговый маяк" – один из 19 структурных маяков, предусмотренных соглашением Украины с МВФ о расширенном финансировании. В связи с этим ранее в Верховной Раде был принят законопроект №8401, который, в частности, вернул довоенную систему налогообложения. Однако в Фонде это Украине не засчитали.

Причина, по словам нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка, в несогласованной замене текста документа в части налоговых проверок. В частности, отметил депутат:

сначала в финальной версии законопроекта №8401 "фактически проверки возвращались только для предприятий с оборотом от 40 млн грн";

однако в последний момент в документ были внесены несогласованные с МВФ изменения.

"МВФ не засчитывает нам выполнение маяка по закону №8401 и требует возврата налоговых проверок. Сегодня Правительство одобрило такой законопроект: с 1 октября 2023 года возобновляется проведение документальных (плановых и внеплановых) проверок", – констатировал Железняк.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №9315, вводящий временный запрет на продажу в Duty Free всех сигарет, "хитсов" и других никотиносодержащих продуктов, в силу он вступит лишь с 1 октября, а не 1 сентября, как предполагалось ранее. Причина – задержка с публикацией. Таким образом "схемщики" смогут получить на торговле нелегальными табачными изделиями дополнительные десятки миллионов.

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