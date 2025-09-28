В Украине в последний рейс поехал поезд на популярном направлении: почему больше не будет ходить
В Украине в последний рейс отправился поезд №808/807 Ворохта – Львов. Дело в том, что он был временным и последняя поездка планировалась именно на 28 сентября.
Об этом сообщали в "Укрзалізниці". Там отмечали:
- Поезд должен был ходить 27 и 28 сентября.
- Завершить свой последний рейс поезд должен в 19:56 – по прибытии во Львов.
Кроме того, сразу 2 поезда больше не будут курсировать. Это:
- №810 Львов – Ивано-Франковск.
- №812/811 Ивано-Франковск – Ворохта.
Дело в том, что эти поезда также были временными. При этом:
- Они также должны были курсировать 27 и 28 сентября.
- Свои последние рейсы уже завершили.
В частности, поезд №810 – прибыв в Ивано-Франковск в 10:03. А поезд №812/811 – приехав в 13:02 в Ворохту.
Вместе с тем, в настоящее время о новых датах курсирования всех трех поездов не сообщалось. Как и не появилось билетов на него на ближайшее время.
В целом же временные поезда запускают, когда спрос на поездки увеличивается и уже осуществляемые рейсы не могут справиться с пассажиропотоком. Связано же это может быть с разными факторами. В частности:
- Праздниками.
- Пиковыми периодами поездок – например, каникулами или отпусками.
Для ряда поездов переписали расписание
В то же время, из-за ремонта пути на Прикарпатье ряд поездов будет курсировать только до Ворохты или Ивано-Франковска. А некоторые поезда вообще не будут ходить – однако только в определенные даты.
Как сообщили в "Укрзалізниці", ограничения продляться до 17 октября. В частности, ограничение маршрута (с 28 сентября по 15 октября) затронет поезда:
- № 233/234 Киев – Рахов.
Будет курсировать до станции Ворохта до 13 октября.
- № 143/144 Сумы – Рахов.
Будет курсировать до Ворохты до 15 октября.
Кроме того, 2 поезда не будут курсировать в период ремонтов в определенные даты. Это:
- № 61/62 Днепр – Ивано-Франковск.
Не будет курсировать 29, 30 сентября, 1, 6, 7, 8, 13, 14, 15 октября (в обратном направлении соответственно – следующие дни).
- № 751/752 Киев – Ивано-Франковск – Киев.
Не будет курсировать 30 сентября и 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16 октября.
С полным списком поездов, которых коснутся изменения, можно ознакомиться по ссылке.
