В Украине в последний рейс поехал поезд на популярном направлении: почему больше не будет ходить

В Украине в последний рейс отправился поезд №808/807 Ворохта – Львов. Дело в том, что он был временным и последняя поездка планировалась именно на 28 сентября.

Об этом сообщали в "Укрзалізниці". Там отмечали:

Поезд должен был ходить 27 и 28 сентября.

Завершить свой последний рейс поезд должен в 19:56 – по прибытии во Львов.

Кроме того, сразу 2 поезда больше не будут курсировать. Это:

№810 Львов – Ивано-Франковск.

№812/811 Ивано-Франковск – Ворохта.

Дело в том, что эти поезда также были временными. При этом:

Они также должны были курсировать 27 и 28 сентября.

Свои последние рейсы уже завершили.

В частности, поезд №810 – прибыв в Ивано-Франковск в 10:03. А поезд №812/811 – приехав в 13:02 в Ворохту.

Вместе с тем, в настоящее время о новых датах курсирования всех трех поездов не сообщалось. Как и не появилось билетов на него на ближайшее время.

В целом же временные поезда запускают, когда спрос на поездки увеличивается и уже осуществляемые рейсы не могут справиться с пассажиропотоком. Связано же это может быть с разными факторами. В частности:

Праздниками.

Пиковыми периодами поездок – например, каникулами или отпусками.

Для ряда поездов переписали расписание

В то же время, из-за ремонта пути на Прикарпатье ряд поездов будет курсировать только до Ворохты или Ивано-Франковска. А некоторые поезда вообще не будут ходить – однако только в определенные даты.

Как сообщили в "Укрзалізниці", ограничения продляться до 17 октября. В частности, ограничение маршрута (с 28 сентября по 15 октября) затронет поезда:

№ 233/234 Киев – Рахов.

Будет курсировать до станции Ворохта до 13 октября.

№ 143/144 Сумы – Рахов.

Будет курсировать до Ворохты до 15 октября.

Кроме того, 2 поезда не будут курсировать в период ремонтов в определенные даты. Это:

№ 61/62 Днепр – Ивано-Франковск.

Не будет курсировать 29, 30 сентября, 1, 6, 7, 8, 13, 14, 15 октября (в обратном направлении соответственно – следующие дни).

№ 751/752 Киев – Ивано-Франковск – Киев.

Не будет курсировать 30 сентября и 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16 октября.

С полным списком поездов, которых коснутся изменения, можно ознакомиться по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, на мощностях "Укрзалізниці" модернизировали электропоезд ЕР9М-537 – утверждается, что при ремонте были учтены инклюзивность и современные потребности пассажиров. Поезд будет курсировать по Киевской области, что, в частности, облегчит украинцам подъезд на работу и учебу.

