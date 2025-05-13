В Украине ускорился рост цен на основные продукты: в НБУ объяснили, почему все дорожает

Продукты в Украине дорожают все стремительнее, особенно это заметно на темпах роста цен на сырые продукты питания – за год они ускорились до 22,2%. Это объясняется плохой урожайностью в прошлом году и непогодой в апреле, когда формируется новый урожай.

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Об этом сообщили в Национальном банке Украины (НБУ), отмечая, что общая инфляция в Украине составляет 15,1%. Финрегулятор назвал, какие именно группы товаров дорожали в апреле активнее всего.

"Быстрее дорожали мука и крупы, фрукты и овощи (прежде всего борщевого набора) из-за низкого предложения качественной продукции. Дополнительным фактором было и смещение сезонности спроса на отдельные продукты питания, прежде всего яйца, из-за Пасхи, которая в этом году пришлась на апрель (в 2024 году – на май). В то же время поступления импортной продовольственной продукции и тепличных овощей несколько сдерживали рост цен", – говорится в сообщении.

При этом базовая инфляция в апреле замедлилась до 12,1%, хотя темпы роста цен на обработанные продовольственные товары в апреле не изменились и остались на уровне 17,3%. В частности подорожание продовольственного сырья и дальнейший рост оплаты труда сказались на стремительности роста цен на хлеб и хлебопродукты, а также мясопродукты.

Также в прошлом месяце на 19,5% выросли административно-регулируемые цены. В частности подакцизные товары дорожали из-за

роста производственных затрат;

налоговые изменения для производителей и импортеров табачной продукции,

усиления мер борьбы с теневым предложением.

В то же время укрепление курса гривны к доллару позволило ослабить давление на цены фармацевтической продукции, медицинских товаров и оборудования. Также из-за этого до 3,7% замедлились темпы роста цен на топливо.

Непродовольственная инфляция замедлилась до 3,8% – также из-за сохранения устойчивой ситуации на валютном рынке. На довольно высоком уровне 14,6% остались темпы роста стоимости услуг, что прежде всего связано с дальнейшим ростом зарплат и устойчивым потребительским спросом. Впрочем, рост цен на некоторые услуги даже замедлился, в частности на личный уход и страхование.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине заметно подешевели нефасованные куриные яйца категории С1. Вечером 11 мая крупные сети супермаркетов продавали их в среднем 52,7 грн/десяток, что сразу на 9,8 грн дешевле, чем в начале месяца. При этом удешевление было ожидаемым – в экспертной среде прогнозировали, что после Пасхи стоимость продукта пойдет вниз.

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