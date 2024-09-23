В Украине существенно перепишут цены на квартиры: чего ожидать до конца года

В Украине ожидается удорожание недвижимости – из-за роста инфляции в августе 2024 года до 7,5%. По прогнозам, к концу 2024 года цены увеличатся на 7-10%, а наибольшее удорожание произойдет в период осени-зимы 2024-25 годов.

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При этом рост стоимости недвижимости на первичном рынке произойдет за счет ряда факторов, рассказал девелопер Олег Приходько. Это:

удорожание строительных материалов;

увеличение стоимости строительства новых объектов.

"На вторичном рынке можем увидеть кратковременную вспышку и рост спроса на жилье, особенно в сегменте готовых к заселению квартир, поскольку покупатели постараются зафиксировать цены до возможного дальнейшего роста. В то же время риск повышения стоимости кредитов из-за инфляции может повлиять на снижение активности среди планировавших приобретение жилья по ипотеке", – сообщил специалист.

Как подорожают квартиры

В целом, отметил он, до конца 2024 года цены на недвижимость могут расти на уровне инфляционного роста. То есть в пределах 7-10%.

В то же время, признал Приходько, "война накладывает дополнительные риски на рынок недвижимости". В частности, появляются факторы, которые сильно влияют на поведение инвесторов и покупателей:

Инвесторы осторожно относятся к вложениям в новое строительство, особенно в находящихся под угрозой военных действий регионах.

Потребители выбирают более безопасные варианты – в частности, жилье в регионах, которые считаются относительно безопасными.

"В целом во время войны ситуация на рынке остается нестабильной. Основные факторы, которые будут влиять на рынок осенью и зимой 2024-2025 годов – это экономическая неопределенность, рост стоимости жизни и риски безопасности, связанные с боевыми действиями", – резюмировал специалист.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, к концу 2024 года в сессионный зал Верховной Рады может быть внесен законопроект о комплексной реконструкции кварталов старого жилищного фонда – для рассмотрения во втором чтении. Согласно ему под обновление подпадают как хрущевки, так и дома старого фонда. Цель – решить таким образом проблему устаревшего жилищного фонда.

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