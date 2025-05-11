В Украине существенно переписали цены на жилье: сколько стоят 1-комнатные квартиры

В апреле 2025 года цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке выросли в большинстве областей, в частности на 12% в Херсонской. Самое дешевое жилье сейчас можно найти в Деснянском районе Киева – в среднем $45 тыс., а самое дорогое – на Печерске, где цена превышает $130 тыс.

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Об этом говорится в аналитике DIM.RIA. В апреле 2025 года вторичный рынок жилья в Украине продемонстрировал рост активности – как со стороны продавцов, так и со стороны потенциальных покупателей.

Средняя стоимость однокомнатных квартир в апреле повысилась в большинстве регионов. Самый резкий рост цен зафиксирован в Херсонской области, где средний прирост составил +12% только за месяц. Это свидетельствует об оживлении рынка даже в регионах, которые еще недавно считались малоперспективными из-за близости к зоне боевых действий.

Самые дорогие квартиры традиционно остаются в Киеве - средняя цена однокомнатной квартиры составляет $91,5 тыс. При этом в Печерском районе столицы этот показатель достигает $132 тыс., а в Деснянском всего $45 тыс., что делает его самым бюджетным районом столицы для приобретения жилья.

В апреле наибольшее количество объявлений о продаже "вторички" было зафиксировано в Кировоградской, Черкасской и Тернопольской областях. Это может свидетельствовать как о желании людей продать жилье в регионах, где меньше инвестиционной активности, так и о повышенном спросе со стороны местного населения, которое стремится сменить условия проживания.

Аналитики DIM.RIA также сообщили о росте спроса - особенно по сравнению с мартом 2025 года. В некоторых регионах количество заинтересованных пользователей значительно превышает количество доступных квартир. Например, в Винницкой области соотношение объявлений к откликам составило 1:18, в Тернопольской – 1:15, а в Николаевской – 1:13.

Наименее активный спрос наблюдался в Киеве, где на одно объявление приходилось в среднем три отклика. Такая динамика указывает на определенное насыщение рынка в столице или осторожность покупателей из-за высоких цен.

Покупатели больше доверяют "готовому" жилью, чем первичному рынку, где сроки ввода в эксплуатацию остаются неопределенными. Именно поэтому эксперты прогнозируют дальнейшее укрепление сегмента вторичной недвижимости, особенно в регионах со стабильной безопасной ситуацией.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, во многих крупных городах Украины владельцы 1-комнатных квартир изменили стоимость их аренды. Причем в большинстве - в сторону удешевления. В целом за последние 6 месяцев аренда такого жилья снизилась в диапазоне 2-9%.

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